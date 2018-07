Les raisons du retranchement de cet homme n'ont pas été révélée.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme s'est retranché dans un immeuble de la rue de Neck, à Koekelberg. D'après les premières informations révélée par RTL Info, la zone de police de Bruxelles-Ouest s’est rendue sur place et a demandé l’appui des unités spéciales de la police fédérale. L’intervention s’est terminée vers 7h00, mais la police fédérale n’a pu confirmer si la personne a été interpellée. Les raisons pour lesquelles l’homme s’est retranché dans cet immeuble n’ont pas non plus été révélées. Le parquet de Bruxelles devrait communiquer sur ce dossier dans la journée.