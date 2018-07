Lambic Wawa, l’ancienne star du RWDM, a été victime d’un vol de plaques de véhicule dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Les faits ont eu lieu à l’arrière du bâtiment social Florair 3 à Jette.





C’est la camionnette professionnelle de l’ancien joueur qui a été visée. Lambic Wawa ne peut donc pas aller travailler suite à ce vol. “Tout mon stock est dans le véhicule, mais je ne peux pas aller travailler car je n’ai plus de plaque. C’est vraiment embêtant. Je dois maintenant attendre un autre collègue et sa camionnette pour transférer la marchandise et aller travailler”, explique l’ancienne star du RWDM.





Lambic Wawa précise aussi que ce vol n’est pas une première pour lui : “C’est déjà la deuxième fois que cela m’arrive. Je ne comprends pas car, je n’ai aucun problème avec les gens du quartier. Mais je ne pense pas que les voleurs viennent d’ici”.