L’Atomium a subi une perte de plus de 1.300.000 € l’an dernier. Un chiffre important et effrayant sorti du rapport des comptes 2016 de l’institution. Lors de l’exercice précédent ce document, l’édifice bruxellois avait pourtant réalisé un bénéfice d’environ 380.000 €. Un écart important qui pose question quant aux causes de ces mauvais chiffres.

Du côté de l’Atomium, on ne s’étonne pas de ces résultats, on s’y attendait. "Compte tenu des événements de l’année dernière, c’est sûr que le bilan n’allait pas être bon. On pouvait seulement constater les dégâts", déplore Julie Almau, directrice adjointe de l’Atomium. L’année 2016 a été difficile pour toutes les attractions touristiques bruxelloises et pour l’économie régionale en général. La faute principalement au lock-down et aux attentats qui ont fait fuir un grand nombre de visiteurs. "Nous sommes sur le même baromètre que la ville. Quand ça ne va pas pour l’un, c’est pareil pour l’autre", explique Julie Almau. La fermeture de l’édifice pendant 4 jours en juin pour une inondation n’avait pas non plus aidé à améliorer les chiffres.

L’ASBL qui gère le monument bruxellois évoque même un tiers de touristes en moins. L’édifice aurait donc perdu environ 200.000 de ces 600.000 visiteurs annuels qui étaient en grande majorité des étrangers. L’Atomium a été impacté immédiatement puisque les entrées représentent une bonne part des revenus directs pour l’ASBL.

Une sacrée perte alors que l’Atomium n’est pas subsidié. "Il est vrai que l’on nous accorde une attention particulière. Mais dans ce cas précis, il n’y a pas de subsides. C’est pareil pour la sécurité, nous avons investi nous-mêmes", explique-t-on du côté de l’ASBL.

Malgré tout, la direction du monument positive. Depuis janvier, l’Atomium constate une reprise. "On sent que cela reprend. Nous sommes aussi très contents de la proportion de Belges qui est plus importante. L’expo Sabena nous aide réellement", se réjouit Julie Almau.

Une exposition qui tombe à point nommé pour l’ASBL. Pourtant, elle était prévue depuis deux ans, un heureux hasard donc. L’Atomium espère aussi récupérer ses visiteurs grâce la programmation spéciale qui sera bientôt finalisée pour les 60 ans de l’édifice.