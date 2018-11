D’ici l’été 2019, les Bruxellois pourront disposer nouveaux Villo ! : depuis cet été, un accord a été trouvé avec l’exploitant du réseau de vélos en libre-service, JCDecaux. Cet accord permettra que, pour 2019, au minimum un tiers de la flotte sera électrique. Outre la modernisation de la flotte, il sera aussi possible, à terme, de réserver son vélo tandis que les modalités de retrait des vélos aux bornes seront réduites et simplifiées. Sur le terrain, les clients souhaitant profiter de l’offre de Villos électriques disposeront d’une batterie (500gr) et d’un chargeur au prix de 50€/an alors que l’abonnement Villo ! restera quant à lui fixé à 33€/an.

Les Villos électriques disposeront ainsi d’un système de batterie unipersonnelle que chaque utilisateur devra porter, charger lui-même et mettre dans le vélo. Ce système de batterie amovible a été choisi car il engendrera le moins de modifications du parc existant, tant au niveau du mobilier que du matériel roulant. "Ce système se veut donc plus avantageux économiquement parlant puisque le mobilier déjà implanté ne devra pas être revu", a expliqué ce lundi Pascal Smet (SPA), ministre de la Mobilité, en réponse à une question du député Pierre Kompany (CDH).

D’ici l’été 2019, la nouvelle flotte de villos électriques côtoiera la flotte de vélos ordinaires laissant ainsi le choix à l’utilisateur d’opter ou non pour la location annuelle de la batterie. "Le fait de ne pas devoir modifier les stations existantes a un impact positif sur le financement de cette électrification mais aussi en terme d’opérationnalité et de mise en œuvre puisqu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des travaux. À ma connaissance, il n’y a que Lyon qui sera équipé d’un système similaire mais en 2020", poursuit le ministre.

"Désireux de ne pas modifier la date d’échéance concernant la concession qui a été allouée à JC Decaux, de ne pas augmenter le prix d’un abonnement classique et de ne pas augmenter le nombre de panneaux publicitaires, les possibilités étaient réduites pour introduire un système entièrement électrique ou alors à des coûts exorbitants. Il s’agit d’une concession en cours donc à ne pas modifier structurellement. Toutefois lors du prochain appel d’offres pour la nouvelle concession, nous pourrons sans doute voir émerger de nouvelles solutions en terme d’électrification comme ce fut le cas à Paris ou à New York par exemple", ajoute Pascal Smet.

"L’actuelle convention nous lie jusqu’en 2026 au concessionnaire JCDecaux et on peut donc parler d’évolution douce avant un éventuel parc entièrement électrique pour la prochaine concession", a affirmé Pascal Smet. Cela veut donc concrètement dire que la Région espère pouvoir électrifier 100 % de la flotte après 2026, en fonction, bien sûr, des négociations et du cahier des charges de la future convention.