Un rassemblement est prévu demain à partir de 16 h à la place Bara près de la gare du Midi.

Une manifestation se tiendra ce jeudi devant la maison communale d'Anderlecht à l'initiative du collectif "Justice pour Kurtis". L'objectif de l'action est de demander un encadrement de qualité pour les enfants scolarisés dans la commune après le drame intervenu à l'école des Petits Goujons en octobre dernier.

Une vidéo a été publiée ce dimanche pour annoncer la manifestation. Cette dernière sera précédée d'une marche qui débutera place Bara près de la gare du Midi à 16 h. Les manifestants déambuleront donc jusqu'à la maison communale d'Anderlecht.

La maman du petit Kurtis témoigne également dans la vidéo. Elle raconte l'histoire de ce drame : "Il est parti à l'école. À 13 h, la directrice m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu un accident... Quand je suis arrivée à l'UZ Bruxelles, l'enfant était dans un état très critique parce que pour moi il était mort".

© D.R.

Elle explique également que les faits ont choqués les enfants, mais aussi les parents : "Certains d'entre eux me racontent que leurs enfants se réveillent la nuit pour en parler. Ils rappellent toujours que l'enfant est sorti avec un gros ventre et que de l'eau sortait de tous les orifices, des yeux, des oreilles, du nez".

La vidéo indique également que les médecins n'ont pas encore donné les causes de l'accident et que la famille n'a pas accès au dossier médical. "J'attends toujours les résultats de l'enquête. Certains me demandent aussi de porter plainte car les informations sont vraiment cachées. Jusqu'aujourd'hui, les médecins ne me disent pas réellement ce que l'enfant a eu. C'est vrai que l'enfant a les yeux ouverts et essaie de faire des petits mouvements, mais les médecins confirment qu'il est toujours dans le coma. Ils ne disent rien de positif. Jusque hier encore, ils me disaient que Kurtis risquait de plus jamais voir et d'entendre car son cerveau est très touché", relate notamment la maman du petit Kurtis.

Pour rappel, les faits ont eu lieu au début du mois d'octobre. Ben Kurtis, scolarisé en deuxième maternelle, se trouvait avec sa classe au château de Gaasbeek (Brabant flamand) lors du drame. Il était tombé dans l’un des étangs du parc du château après avoir essayé d’y reprendre sa bouteille.