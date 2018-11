Bruxelles La première salle de bloc de la Région bruxelloise a ouvert ses portes il y a deux semaines, et rencontre un énorme succès.

Depuis deux semaines, un va-et-vient incessant est constaté dans les immeubles de City Gate, situés rue Petite-île 1A à Anderlecht, non loin de la gare du Midi. C’est à cet endroit que six férus d’escalade ont ouvert La Petite île, la première salle de bloc de la Région bruxelloise, au début de ce mois de novembre. "Il y avait une vraie attente pour ce type de discipline dans la capitale et nous sommes ravis du succès rencontré", confie d’emblée Teiva Bayeux, un des six associés.

L’escalade de bloc, qui consiste à grimper des blocs de faible hauteur, se tient initialement en extérieur, sur des rochers, mais se décline donc aujourd’hui en salle. "Cette pratique se différencie des salles d’escalade classiques car le mur à grimper est plus petit. Il a une hauteur de quatre mètres et il faut entre 7 et 10 mouvements pour arriver au sommet. Il n’y a pas de corde pour s’assurer, raison pour laquelle nous avons placé un matelas au sol afin d’amortir la chute", explique Teiva. "C’est une autre technique que l’escalade classique car les prises sont différentes. C’est certes plus court, mais beaucoup plus intense et technique également. Il convient de placer son pied au millimètre près pour accéder à une autre prise et après seulement trois mouvements, il y a moyen d’être sur les rotules."

Et de fait, si, pour l’escalade classique, il faut réaliser environ 40 mouvements pour terminer le mur, ce n’est donc pas le cas pour l’escalade de bloc. "Chacun a sa propre technique pour y arriver, mais la prérogative est de suivre une route d’une couleur spécifique. Chaque couleur correspond à un niveau de difficulté et le parcours s’arrête lorsque l’escaladeur parvient à toucher l’ultime prise avec ses deux mains", poursuit Teiva.

Ainsi, à Anderlecht, la salle est composée de 350 mètres carrés grimpables, avec une centaine de routes tous niveaux confondus. S’il faut avoir au minimum 16 ans pour profiter des infrastructures, les plus jeunes ne sont toutefois pas en reste. En effet, La Petite Île est également accessible aux enfants à partir de 4 ans. "L’idée est qu’ils grimpent jusqu’en haut et redescendent par un toboggan. Ce lieu est idéal pour l’organisation de cours ou de stages. Cet espace enfant est également très prisé et pendant que les jeunes se défoulent, les parents peuvent profiter d’une boisson à la cafétéria", poursuit Teiva.

Cette discipline convient tant aux amateurs d’escalade qu’aux amateurs de musculation. "L’escalade de bloc, c’est en quelques sortes un mélange entre l’escalade et du fitness. Cette discipline est très technique et permet de se muscler tout le corps, raison pour laquelle l’endroit est si prisé", poursuit Teiva, qui envisage d’organiser des compétitions à l’avenir.

Si la première salle de bloc de la capitale vient d’ouvrir ses portes, d’autres existent déjà en Wallonie, preuve que cette discipline rencontre un franc succès. Ainsi, la plus grande salle du pays, Be Bloc, est située à Namur et dispose de 800 m² de surface grimpable. Une autre salle est également située à Thimister-Clermont (435 m² de surface grimpable et pas moins de 11.000 prises), ou du côté de Namur, avec la salle l’Escale qui dispose, entre autre, d’une surface de 650m2 de bloc.