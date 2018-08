Fondée voici 325 ans par Jean Lucassen Nolet, l’un des plus gros distributeurs de vins et spiritueux indépendants de Belgique va installer son nouveau siège à Nivelles, sur un terrain de deux hectares situé boulevard Robert Schuman, dans le parc d’affaires Les Portes de l’Europe.

L’installation de la société bruxelloise Cinoco-Palais du Vin est prévue au 1er janvier 2020, mettant fin à près d’un siècle de présence sur le territoire régional, dont près de cinquante à Molenbeek-Saint-Jean. "Début 2019, nous allons construire un entrepôt de 6.000 m2 et entre 800 et 1.000 m2 de bureaux", commente le vice-président et managing director de Cinoco-Palais du Vin, Gilles Nolet de Brauwère.

Le départ de cette entreprise tricentenaire est lié à plusieurs facteurs. Primo, l’actuel bâtiment situé juste derrière la gare de l’Ouest n’était plus du tout fonctionnel. "Nous sommes une trentaine d’employés répartis sur 17.500 m2. C’est très improductif sur le plan logistique et il est difficile de travailler ensemble. Tandis que le bâtiment ne répond plus aux normes modernes. Ma réflexion et celle du conseil d’administration ont été de prévoir un bâtiment pour la nextgen. Ce n’est pas ici qu’on se développe pour le XXIe siècle", poursuit Gilles Nolet. Secundo, le quartier, même si la situation a beaucoup évolué ces dix dernières années. Sur une table basse de la salle d’attente de Cinoco, un petit écriteau conseille aux visiteurs de se garer dans le parking de l’entreprise, même pour quelques minutes. Au risque de voir sa voiture vandalisée ou la vitre brisée. Gilles Nolet confirme la situation. "Entre 2003 et 2010, c’était infernal ici. Laisser sa voiture dehors, elle était cassée en deux minutes. Le personnel se faisait agresser, sac-jacker devant la porte d’entrée. Puis, la situation s’est améliorée petit à petit. Si j’avais pu vendre le bâtiment à cette époque, je l’aurais fait mais il était invendable à cause de sa localisation." Tertio, l’absence de terrain à prix abordable en région bruxelloise. "Nous voulions rester à Bruxelles. Notre dossier était d’ailleurs prioritaire chez le ministre de l’Économie Didier Gosuin (Défi). Nous avions reçu deux ou trois propositions de la part de Citidev mais la Région ne proposait que des emphytéoses, de surcroît avec des canons assez lourds. Bruxelles ne vend pas de terrains. Et les terrains privés étaient trop chers. Notre départ de Bruxelles n’est pas une volonté, nous voulions rester à Bruxelles. C’est la capitale, c’est bilingue et nous sommes une entreprise belge. On a cherché, en vain. Alors nous sommes allés voir un peu plus loin : Grand-Bigard, Lot, Berseel, Nivelles. Nous avons été accueillis à bras ouverts par in BW (Intercommunale du Brabant wallon, NdlR)."

In BW leur a déniché un terrain de 2.000 m2 à Nivelles, "en pente, de sorte que notre cave sera naturellement sous terre".

Une distillerie fondée en 1691

L’histoire de l’entreprise Cinoco remonte à 1691, un temps où la Belgique n’existait pas, même pas en rêve. Cette année-là, Jan Lucassen Nolet, tisserand né à Bruges, obtient un brevet de distillateur et fonde une distillerie à Schiedam, aux Pays-Bas. La société se développe au fil des siècles et, à la fin du XIXe, Charles Nolet de Brauwere développe la distribution de spiritueux et la représentation de champagnes et grands vins français, italiens, portugais et allemands. C’est en 1955 que l’entreprise familiale prend le nom de Cinoco. Neuf ans plus tard, Cinoco devient une société anonyme, toujours gérée par divers membres de la famille Nolet, jusqu’à Gilles, qui reprend la direction en 2004. Au gré d’acquisitions diverses, Cinoco se développe petit à petit, jusqu’à la reprise de l’illustre société Palais du vin, spécialisée dans les grands vins. Aujourd’hui, Cinoco-Palais du vin dispose d’un portefeuille de plus de 3.000 références. Elle possède également la distillerie d’Anvers, qui produit l’élixir d’Anvers, la liqueur la plus vendue en Belgique. Avec un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2016, l’entreprise fondée en 1691 est aujourd’hui l’un des leaders du marché belge dans l’importation de vins et spiritueux de moyenne ou haute gamme. Cinoco-Palais du vin vend ses flacons dans l’Horeca, la grande distribution, les cavistes, sans oublier plusieurs milliers de clients privés, amateurs de grands vins.