Alors que la législature communale s’achève seulement en octobre 2018, soit dans 20 mois, tous les partis, toutes communes confondues, ont déjà les yeux rivés sur le prochain scrutin. L’heure est désormais à la confection des listes électorales, voire à la constitution d’accords préélectoraux comme à Ganshoren (NDLR : le CDH et le MR ont déjà annoncé fin janvier vouloir gouverner ensemble la législature prochaine), et les leaders locaux s’activent en coulisses pour attirer des personnalités pouvant renforcer leur liste. C’est également le cas de la bourgmestre molenbeekoise Françoise Schepmans (MR), qui a présenté lundi la première personnalité venant renforcer sa future Liste du bourgmestre : la conseillère communale koekelbergeoise et députée bruxelloise Khadija Zamouri (Open VLD).

Aux côtés des deux ministres Open VLD Guy Vanhengel, et Sven Gatz, la libérale a officiellement lancé le début des grandes manœuvres en vue de l’affrontement qui se profile à l’horizon avec la cheffe de file socialiste Catherine Moureaux (PS), arrivée en avril 2016 en provenance de Schaerbeek afin de reconquérir le mayorat de son père. Face à la députée bruxelloise qui avait obtenu à Molenbeek le 3e score socialiste aux élections régionales de 2014, Françoise Schepmans a prévu une liste du bourgmestre, qui rassemblera différentes personnalités politiques mais aussi issues de la société civile.

Souriante mère de famille d’origine marocaine, mais aussi femme politique dynamique et engagée, Khadija Zamouri, qui une enseignante de formation aujourd’hui âgée de 50 ans, faisait partie des profils recherchés par l’actuelle bourgmestre. Celle qui a été durant 12 ans conseillère dans plusieurs cabinets de ministres libéraux flamands, avant de devenir députée bruxelloise en 2014, viendra renforcer une section libérale qui manque aujourd’hui de profondeur au niveau de ses effectifs.

"La liste du bourgmestre rassemblera le MR et l’Open VLD, mais aussi toutes les personnalités qui veulent poursuivre le projet de renouveau qu’on mène aujourd’hui à Molenbeek. Khadija est une femme très engagée et de conviction. On sent qu’elle est là pour améliorer la situation des gens. Elle a le sens de l’empathie et fait des propositions. Elle ne sera pas là pour faire de la figuration !", a expliqué la bourgmestre, au sujet de celle qui devrait obtenir un échevinat si les libéraux se maintiennent au pouvoir lors de la prochaine législature.

"J’habite à quelques mètres de Molenbeek, j’y ai eu ma première expérience professionnelle bruxelloise, mes enfants y sont à l’école et j’y fais même mes courses au Colruyt. Molenbeek représente quelque chose pour moi et les défis y sont nombreux. C’est moi qui ait contacté la bourgmestre pour lui faire part de mon intérêt à rejoindre son équipe", a expliqué, avec un grand sourire, Khadija Zamouri.

Avant de souligner être consciente de la grande diversité existant au sein de la population de l’entité. "Il y a beaucoup d’habitants issus de l’immigration dans le Molenbeek historique, mais beaucoup de Belges de souche, si je peux utiliser l’expression, habitent dans le haut de la commune, et qui sont plus âgés, voire isolés. Le vieillissement est un sujet auquel je suis très sensible et dans lequel je veux m’investir !", a ajouté la future ex-Koekelbergeoise.

Sa présentation est en tout cas la première d’une série que Françoise Schepmans souhaite la plus longue possible, elle qui veut absolument conserver son mayorat en 2018. En 2012, MR et PS avaient obtenu 15 et 16 sièges, loin devant le CDH (6) et Ecolo-Groen (4). La libérale le sait donc, lors du prochain scrutin, chaque siège comptera.

Suspens total au sein de tous les partis dans l’entité

"Pour la première fois, je suis incapable de dire ce qui va se passer. C’est fou, mais tous les scénarios sont possibles", lâchait, il y a quelques semaines, un membre de l’actuelle majorité molenbeekoise MR-CDH-Ecolo.

Dans la célèbre entité, le suspens quant aux élections communales de 2018 et la mise en place de la prochaine majorité est total. Entre la probable montée en puissance du PTB, qui possède un seul siège actuellement, les cheffes de file Ecolo et Groen, Sarah Turine et Annalisa Gadaleta, qui ne se parlent plus en raison du livre écrit par la seconde, le parachutage en provenance de Schaerbeek de la socialiste Catherine Moureaux, ou encore le flou entourant le futur score du CDH d’Ahmed El Khannouss, la campagne électorale promet bien des rebondissements.

Tous les acteurs locaux semblent l’avoir compris, faisant, depuis peu, preuve d’une relative prudence lorsqu’il s’agit d’évoquer un autre camp. Histoire peut-être de s’octroyer un dernier moment d’accalmie avant l’heure des hostilités.