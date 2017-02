La 22e édition de la Belgian Pride aura lieu le 20 mai prochain à Bruxelles. La traditionnelle parade holebi clôturera le Belgian Pride Festival, programmé du 4 au 20 mai. L'événement belge lance la saison des "Prides" européennes et aura pour thème cette année l'asile et la migration. Pour l'ouverture du Pride Festival, un mini défilé sera déjà organisé le 4 mai. La communauté LGBTQI+ (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, en questionnement et intersexe+) sera rejointe par la fanfare du Meyboom pour une parade passant devant le Manneken Pis.

Ensuite, deux semaines d'activités et de débats seront organisées autour du thème de l'asile et de la migration. "Le festival est l'occasion pour notre communauté de rappeler nos revendications et stimuler le débat politique", indiquent les organisateurs.

Le 20 mai, la parade des chars partira du Mont des Arts à Bruxelles, avec plus de 60 délégations représentées.