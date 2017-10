Sur son blog, Malvina raconte en dessins sa vie de conductrice de tram à la Stib.

Il y a tout juste un an, Malvina Reyns a décidé de changer de vie pour devenir conductrice de tram. Après des études de graphisme et un petit détour de 10 ans dans le social, elle cherchait autre chose.

"C’était un gros changement de vie, c’était un peu fou mais pour une fois ce choix était logique et sensé. Je me suis dit que je devais partager mon expérience parce qu’autour de moi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement épanouis mais qui ne changent rien. Je pense que j’avais aussi envie de me rassurer. Il faut avouer que ça fait un peu peur ce gros changement de vie", raconte la jeune femme.

(...)

