La City Parade de retour au Heysel

Bruxelles

La saison des festivals a beau être terminée, la musique n’a pas fini de résonner dans les rues de Bruxelles. La City Parade, grand évènement de musique électro, revient dans notre capitale après quatre ans passés à Liège et Charleroi. "C’est la 16e fois que la Belgique accueille une dance parade, et la troisième fois qu’elle a lieu à Bruxelles", explique Claude Van Cools, organisateur. "La fête aura lieu de 14h à 1h du matin sur le plateau du Heysel, un cadre d’exception", déclare fièrement Claude.

Au menu : plusieurs défilés de chars entre 17h et 18h30 ainsi qu’entre 20h30 et 22h, un feu d’artifice à 23h et de la musique non-stop depuis les deux podiums principaux. "Cette année, et pour la première fois dans le monde, nous aurons une parade de nuit", sourit Claude. "Les chars défileront autour de l’Atomium, qui sera illuminée. Ce sera grandiose."

Participeront à l’évènement deux invités d’honneur, Dr Motte (créateur des dance parades) et la FFWD Rotterdam Dance Parade, ainsi que de nombreux DJ tels que Joey Beltram, Dave Angel et Henri PFR, DJ bruxellois et parrain de cette 16e édition. "J’ai déjà mixé l’année passée à la City Parade de Charleroi et c’était énorme. C’est un honneur de pouvoir le refaire à Bruxelles, d’où je viens", explique Henri. S’ajouteront à cette ribambelle d’invités les 100.000 participants attendus cette année. Ambiance garantie.

Comme chaque année , le festival est entièrement gratuit, invitant tout le monde à se rassembler et à faire la fête. Cet aspect "accessible à tous" et populaire contribue d’ailleurs en partie à son succès. Du point de vue pratico-pratique, le parking C et ses 9.800 places pourront accueillir les véhicules des visiteurs, et la Stib a retardé l’heure de ses derniers métros à 1h du matin. Les fêtards pourront donc utiliser les transports en commun pour rentrer en toute sécurité.

"Nous avons d’autres projets pour l’année prochaine", annonce d’ores et déjà l’organisateur. "Nous voulons créer des trains City Parade, animés par des DJ et pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes. Il s’agira de simplifier le transport avec les pays limitrophes, grâce aux trains notamment. Nous prévoyons également des nuitées à l’hôtel pour ceux qui viennent de plus loin. L’objectif sera de faire des échanges avec les autres dance parades et de créer des city parades européennes."

Un plan sécurité approuvé à l’unanimité

L’organisation d’événements comme la City Parade s’accompagne naturellement d’un "cahier des charges sévère et précis", comme nous le confie l’organisateur. "En général je publie mes plans sur la sécurité, mais je ne le ferai pas cette année. Et ceci dans l’optique de protéger ces plans." Les règles de base seront d’application (pas de sacs, pas de bouteilles en verre, etc.), et des fouilles sur le terrain ne sont pas à exclure, mais Claude Van Cools n’en dira pas plus. "Sachez que mon plan sécurité a été approuvé unanimement par la police de Bruxelles. Tout a été mis en place pour assurer la sécurité des participants", garantit-il. Claude explique également ce choix par sa volonté de garder le côté festif et divertissant qui caractérise la City Parade. "Les plans sont là, et ils seront appliqués. Néanmoins, je ne veux pas que le côté sécuritaire prenne le pas sur le côté festif et qu’on ne parle que de ça, ce serait dommage", conclut-il.

Une occasion pour booster l’économie

Les organisateurs ne se le cachent pas : notre capitale a connu des moments difficiles, et tout ce qui peut booster l’économie est bon à prendre. "Le fait qu’il s’agisse d’un festival gratuit nous aide beaucoup. Les gens disposent d’un petit budget qu’ils ne doivent pas investir dans un ticket mais qu’ils peuvent utiliser pour consommer des boissons ou autre", indique Bernard Frisque, de la Fédération Horeca de Bruxelles. En plus de cela, le festival bénéficiera de 70 véhicules mis à disposition par Uber, véhicules qui feront office de navette entre le Heysel et le centre-ville. L’occasion d’inciter les participants à continuer à faire la fête… et à consommer. Pour bénéficier d’une réduction de 20 €, valable lors d’une première inscription, les participants sont invités à utiliser le code promo cityparade2016. Tout comme les horaires allongés de la Stib, ce service vise également à assurer la sécurité des fêtards lors de leur trajet retour.