La sécurité s’améliore dans les transports en commun bruxellois. L’ensemble des indicateurs sont au vert dans la Région selon les derniers chiffres. 1 576 faits ont été comptabilisés dans l’ensemble des zones de police de Bruxelles l’an dernier. C’est une baisse nette de 23 % par rapport à l’année 2015. Ces chiffres regroupent à la fois les données concernant la Stib et la SNCB.

Cinq types de faits sur six sont en baisse. Seuls les cas de violence sexuelle ont progressé de 38 %. Les trois types de faits récurrents sont la violence physique (527), la violence psychique (462) et le vol avec violence sans arme (456). C’est ce dernier cas qui est le plus difficile à résoudre par les autorités. "Il est compliqué de retrouver les auteurs. Cependant ces faits sont importants chez nous" , estime la zone de police Marlow (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort).

A chaque zone de police son mode de fonctionnement

La raison de la baisse généralisée des chiffres est le renforcement de la sécurité aux abords et au sein des transports en commun. La multiplication des caméras de sécurité décourage les criminels de passer à l’action, mais pas seulement. L’apport de policiers pour les patrouilles récurrentes depuis 2-3 ans porte aussi ses fruits. "Toutes les zones de la Région ont reçu des subsides dans ce domaine. Cela améliore forcément la présence policière. Cependant nous n’avons pas d’équipe spécialisée là-dedans dans notre zone. C’est relativement calme chez nous étant donné la faible proportion de stations de métro notamment" , explique la zone de police Marlow. 193 faits judiciaires ont été répertoriés dans ce secteur concernant les transports en commun. Ils représentent 2.4 % du total de la zone.

Le mode de fonctionnement de la police est bien entendu différent selon les zones qui composent la Région. Par exemple, à Bruxelles-Ouest (Jette, Molenbeek, Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Ste-Agathe), il a été décidé d’avoir une petite cellule de quatre personnes consacrée aux transports publics et à laquelle les autres services s’ajoutent. "Nous sommes dans un réseau bien dense comparé à Uccle. Dans l’état actuel des choses, on est déjà très proactifs. Nous sommes bien performants concernant les stupéfiants. Le chiffre de faits détectés a augmenté grâce à notre plus grande présence" , détaille la police de la zone Bruxelles-Ouest. La collaboration avec la Stib est aussi importante. Elle permet aux agents de la société de transport d’avoir l’appui de la police lors de contrôles, notamment dans la zone d’Uccle.

Près de 800 agressions à la Stib en 201

Les agressions constatées par les agents à la Stib étaient en progression l’an dernier par rapport à 2015. 790 cas ont été constatés par les agents de la société de transport. Concernant le vandalisme et les troubles de l’ordre, la Stib a constaté une baisse de 38 %. Elle dénombre aujourd’hui 103 cas., explique Françoise Ledune, porte-parole de la Stib.