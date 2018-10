Tout doit partir avant la destruction du site à la fin du mois.

Depuis dimanche, l'aventure Océade est bel et bien finie. Après avoir été entièrement vendu aux enchères pour 252.000€ à une société roumaine, le parc aquatique est dans sa phase de déconstruction depuis lundi. Pièce par pièce, tout doit être déconstruit sans rien abîmer car tout part en direction de la Roumanie. Et pas de temps à perdre car la Ville de Bruxelles veut pouvoir profiter du terrain dès février prochain.

© PH Verlooy



Cette semaine, les bassins ont donc été vidés et les ouvriers s'affairaient pour déconstruire mineutieusement les vestiaires, dans un premier temps. Les matériaux s'entreposaient proprement avant de prendre la direction de la Roumanie, pour la plupart. Quant aux toboggans, ils seront démontés lundi par une société spécialisée.

© PH Verlooy



© PH Verlooy



Bruxelles voit ainsi disparaître le premier parc aquatique belge au niveau de la diversité de ses attractions notamment. Il figurait en troisième position des attractions les plus visitées de Bruxelles après l'Atomium et Mini-Europe et attirait durant ses plus grosses années 100.000 visiteurs belges, 100.000 Bruxellois et 50.000 étrangers. Lorsque l'on sait aussi que, chaque année, Océade engendrait 2 millions d'euros de retombées économiques directes, il y a de quoi se demander pourquoi on le voit partir.

La raison alors? Le projet Neo doit prendre place sur le site et comprendra entre autres des logements, un méga shopping, deux crèches et un centre de congrès, sans oublier un parc de loisirs. Les travaux devant débuter en février prochain, il fallait faire place nette et c'est pour cette raison qu'Océade a dû déguerpir. Ce mercredi matin, une famille de touristes visiblement pas encore au courant de la fermeture définitive du site a d'ailleurs été surprise de voir portes closes.

© PH Verlooy



Administrateur-délégué depuis 1998, Thierry Meeus avait à coeur de positionner le parc aquatique comme étant le numéro 1 du genre en Belgique. Et il avait réussi. En 2016 encore il rénovait complètement le sauna. Certain du succès d'Océade et de la plus-value que le parc offrait à Bruxelles, même si depuis une dizaine d'années, sa survie était régulièrement mis en cause par l'arrivée toujours imminente du méga projet Neo, d'ailleurs rejeté par les riverains.

© PH Verlooy



Finalement, vu l'état d'avancement du projet qui est actuellement devant le conseil d'État, la fermeture d'Océade représente un net manque à gagner pour la Ville. Et privera les Bruxellois d'un pôle de récréation important dans la capitale qui permettait de se rafraîchier et prendre l'air. Il figurait aussi en bonne position dans le top des activités pour enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances. Certains visiteurs se demandent encore ce que le projet Neo pourra apporter pour remplacer le parc aquatique. En tout cas, d'ici à ce que le méga projet sorte de terre, les Bruxellois devront trouver d'autres occupations.

Lundi prochain, ce sont les toboggans qui seront démontés. Quant à l'intérieur, tout doit être démonté et embarqué avant la fin du mois, date à laquelle les travaux de démolition doivent commencer.