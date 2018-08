Pizza, que de crimes on commet en ton nom ! Entre les buvards surgelés d’un docteur que je ne citerai pas, les éponges gorgées de graisses douteuses et de faux fromage de grandes chaînes américaines ayant pignon sur rue et, comble de l’abomination, la version hawaïenne honteusement relevée d’ananas, on peut comprendre que les gastronomes regardent la pizza avec une moue dubitative.