Une tour de 60 mètres de haut à laquelle sont attachées quarantes nacelles.

La rédaction s'est balancée à 60 mètres de haut, et a profité d'une vue époustouflante du coeur de Bruxelles en testant la toute nouvelle attraction de la Foire du Midi.

À l'événement folklorique qui est sans doute le plus fréquenté de l'été à Bruxelles, on peut dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. La pêche aux canards et le tir à la carabine pour les petits ou les moins téméraires...Et puis ça monte en crescendo! On passe de l'attraction aquatique Jet Bob, au terrifiant manège Eclipse, qui vous envoie dans les airs à plus de 50 mètres de haut, attachés à un siège, et vous fait tourner dans tous les sens. Et entre les deux, il y a Top of The World: une tour de 60 mètres de haut, à laquelle sont attachées quarante balançoires old school . En s'élevant, l'attraction tourne sur elle-même pour donner aux visiteurs la sensation de voler.

"J'ai le vertige et au début je ne voulais pas le faire", explique Anthony après avoir été mis de force dans l'attraction par sa copine. "Finalement, c'est très soft. Une fois en haut je n'étais pas des plus à l'aise, car c'est quand même 60 mètres, mais au moins ça bouge pas trop, on se détend vite et on peut discuter. Et puis c'est même un peu romantique."

Quand on s'installe dans ce petit fauteuil accroché à la tour par des chaînes, on se demande un peu ce qu'il va nous arriver. Finalement, on se retrouve en quelques minutes tout en haut, et on a l'impression de littéralement flotter dans les airs. Alors que la tour ne tourne ni trop vite, ni trop lentement, on admire la vue, on pointe les endroits qu'on connaît du doigt, et on papote avec son voisin. Un moment détente, tant qu'on n'a pas trop peur du vide.

Au final, c'est l'équilibre parfait entre la grande roue parfois un peu lente pour certains, et les attractions extrêmes durant lesquelles on se retrouve un peu trop souvent la tête en bas (celle que la DH n'a pas encore osé faire...).

"Franchement le bilan de ces 10 premiers jours est plutôt bon", affirme l'un des gérants de Top of The World. "La canicule est un problème mais elle l'est pour tous. À part ça, les gens sont plutôt attirés par l'attraction. C'est un bon moment à passer en amoureux ou entre amis."

Et les heures qui cartonnent le plus? "Les gens font cette attraction en fin de journée pour voir de belles couleurs, ou encore mieux le soir, pour admirer toutes les lumières de la ville!"