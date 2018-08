Le festival latino-américain le plus "caliente" de Bruxelles prendra ses quartiers le week-end du 24 au 26 août dans le Bois de la Cambre pour une 15e édition aux couleurs brésiliennes.

Sur des airs de samba, la Fiesta Latina dédiera la journée du samedi aux spectacles de danse et aux mets venus tout droit du plus grand pays d'Amérique latine. Entre douces envolées de handpan et quelques pas de bachata, la fin des vacances se fera au rythme de la Fiesta Latina. Au menu de cette édition, les incontournables concerts, DJ's sets et combats de lucha libre, saupoudrés de food trucks et mercadillos typiques. Les enfants bondiront quant à eux sur les châteaux gonflables et trampolines du Kids Village.

Le duo de DJ's belgo-néerlandais Rebel Up! tiendra le haut de l'affiche, accompagné d'un percussionniste pour une prestation inédite. DJ Mukambo et son groove afro-latin seront également de la partie, aux côtés notamment de la dubstep reggae du trio Turntables Dubbers et du DJ tropical Pedrolito.

Le groupe Wonderl'Hang et ses handpans, des instruments à percussions composés de deux coupelles métalliques, se chargeront de bercer les oreilles des visiteurs pour une délicate parenthèse.

Côté déhanchés, le festival proposera ses traditionnels cours de salsa, merengue, reggaeton, bachata, samba ou encore zumba. Les amateurs pourront également s'affronter au limbo et les plus sportifs s'essayeront au taureau mécanique. Les parades de Batuqueria et leurs danseuses en costumes traditionnels amèneront quant à elles une touche exotique au samedi brésilien.

Gratuit pour les moins de 12 ans, le festival ouvrira ses portes aux aficionados pour la somme de 8 euros la journée en prévente, ou 12 euros sur place. Le prix du pass 3 jours varie entre 15 et 18 euros.

Plus d'infos sur www.fiesta-latina.be.