La Foire du Midi et ses 130 attractions reprennent leurs quartiers dès le samedi 15 juillet et jusqu'au dimanche 20 août entre la Porte de Hal et celle d'Anderlecht.

La Ville de Bruxelles a présenté mercredi quelques nouveautés liées à cette 137e édition, dont le lancement d'une sauce Kermesse, conçue par Pierre Wynants. "Nous avons voulu mettre la gastronomie foraine à l'honneur et avons confié à un chef triplement étoilé le soin de préparer une sauce pour frites qui sera vendue en exclusivité à la Foire du Midi", a indiqué Marion Lemesre, échevine des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

La sauce est un mélange de mayonnaise, de sauce pickles et d'épices, du curcuma notamment. Pierre Wynants, ancien chef du "Comme Chez Soi", aujourd'hui doublement étoilé, ne s'est pas fait prier lorsqu'il a été sollicité. Il rappelle que son établissement est situé à deux pas de la Foire, place Rouppe. "Depuis tout petit, je me rends à la Foire au moins deux ou trois fois par an. Si j'ai fait du haut de gamme (dans le métier, NDLR), je n'ai jamais renié le démocratique", a-t-il expliqué.

La sauce est ensuite produite par l'entreprise bruxelloise Didden. Quelque 300 kilos ont été écoulés auprès des forains du Midi et en fonction du succès rencontré, la société envisagera une commercialisation plus étendue.

La Foire qui s'étend sur deux kilomètres accueillera notamment une version agrandie du Mini Jones, un labyrinthe pour enfants, et le manège à sensation Outbreak, en grande première à Bruxelles.

Deux journées à tarifs réduits sont prévues, le dernier week-end, alors qu'une centaine d'enfants encadrés par des associations accéderont aux attractions le 1er août dans l'après-midi dans le cadre de la Journée des enfants malades.

Les autorités locales se réjouissent du retour d'un public familial ces dernières années à une manifestation qui attire un total de 1,5 million de visiteurs. Comme pour tous les événements de cette ampleur, la sécurité sera renforcée avec des caméras de surveillance, l'installation de blocs de béton et une présence policière en civil et en uniforme.