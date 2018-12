La police a rencontré les gilets jaunes ce vendredi matin.

Le rassemblement de gilets jaunes à la place du Luxembourg à Bruxelles aura bien lieu ce samedi. Les organisateurs indiquent avoir été reçus par la police ce vendredi matin. Le rendez-vous initial devait avoir lieu ce jeudi.

"On déplore néanmoins n’avoir eu que tardivement contact avec la police, et de manière assez limitée. Cela a rendu plus difficile et aléatoire l’organisation de cet événement. Ils nous ont dit qu'elle n'était pas interdite et qu'elle était donc autorisée", indique un des organisateurs de l'événement joint par téléphone.

Le rassemblement se tiendra à la place du Luxembourg à 13h. La manifestation sera encadrée et pacifique selon un membre du comité d'organisation. Une trentainte de personnes se sont déjà portées volontaires pour assurer le service d'ordre.

Du côté de la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles, aucune confirmation n'a pu être apportée pour le moment.

Plus d'infos à venir...