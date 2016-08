La piscine en plein air "attire beaucoup de monde"

Bruxelles

Notre capitale bénéficie depuis deux semaines d'une piscine publique en plein air, et pas des moindres. Elle n'a, certes, rien d'olympique et ne défie pas les grandes profondeurs, mais sa vue imprenable sur le canal et son invasion quotidienne d'enfants lui donnent un petit charme. Inauguration ce dimanche.

La baignade publique en plein air est enfin de retour, et il faut dire qu'elle arrive à point nommé. Bien que des piscines ouvertes aient existé auparavant, dans les communes d'Uccle et Evere, Bruxelles manquait depuis cruellement de ce genre d'installation. Née de l'initiative des ASBL Pool is Cool et Public, et grâce au soutien financier de la Ville de Bruxelles, Badeau occupe désormais une partie du petit parc du Monument au Travail à Laeken. Réfléchie par un collectif composé notamment d'architectes et de paysagistes, cette piscine à système d'entretien écologique fait le bonheur des familles.

"L'eau est extrèmement importante à Bruxelles, et en particulier dans des quartiers fort peuplés où les jeunes ne peuvent pas toujours partir en vacances", explique Ans Persoons (SP.A), échevine bruxelloise des Affaires néerlandophones, des Contrats de quartier et de la Participation. "Leur offrir ce genre d'installation leur permet de s'éclater et de profiter de l'été comme les autres enfants." D'une dimension de 4m sur 10m, et d'une profondeur allant de 5cm pour les touts-petits à 1m pour les plus grands, Badeau "attire indéniablement beaucoup de monde", rapporte l'échevine. "C'est un lieu de rencontre, une incitation à sortir de chez soi et à passer du temps ensemble."

"L'endroit a été choisi par l'ASBL Public, qui a remporté le budget participatif 2016 de la Ville et qui est déjà à l'origine du projet Au bord de l'eau", poursuit Ans Persoons. "Le projet a réussi à mettre en valeur l'énorme potentiel inexploité de l'espace le long du canal au niveau du bassin Vergote", se réjouit l'échevine. Pool is Cool se bat également depuis 2015 afin de réintroduire la baignade publique dans notre capitale. C'est désormais chose faite. L'inauguration du bassin aura lieu ce dimanche 28 août à 14h, et les Bruxellois pourront profiter de la piscine jusqu'au 4 septembre, où une grande fête de clôture sera organisée, à 14h également.