Chaque année, de plus en plus de Bruxellois délaissent leur voiture pour enfourcher un scooter. Preuve de ce constat, la capitale connaît une augmentation du nombre d’immatriculations de cyclomoteurs… mais également du nombre d’accidents de la circulation impliquant un scooter.

Alors, Bruxelles est-elle une ville de scootéristes à l’instar de grandes métropoles européennes comme Paris ou Rome ? Certes, pas encore, mais on s’en approche.

Preuve que la pratique de cet engin à deux roues est en vogue : la société Scooty, qui propose des scooters électriques en libre-service, cartonne depuis son lancement en octobre 2016. Actuellement, 50 scooters sont sur le marché et un nouveau modèle à deux roues, plus performant, sera mis sur le marché dès la semaine prochaine avec une flotte supplémentaire de 25 scooters.

"Nous avons lancé notre société suite à la frustration que nous ressentions en nous déplaçant en voiture, avec énormément d’embouteillages et une difficulté de trouver une place de stationnement", expliquent Bram Vandeperre et Jan Jost, les cofondateurs de Scooty. "On connaissait le système de voiture partagée et on a voulu créer un système identique pour les scooters dans une ville où le taux de pollution est anormalement élevé."

L’application Scooty permet ainsi aux Bruxellois de localiser le scooter dans un périmètre qui couvre actuellement une zone allant du quartier européen à Louise en passant par la gare Centrale. Une fois l’inscription enregistrée sur l’application, la position de tous les scooters disponibles dans les environs s’affiche sur l’écran avec des informations comme le pourcentage de batterie ou l’état de propreté.

Détail amusant : chaque Scooty porte le nom d’un Belge célèbre. L’usager peut ainsi circuler sur un scooter du nom de Jacques Brel ou Annie Cordy.

Nous avons testé en primeur ce mercredi le nouveau modèle de type Vespa proposé par Scooty. Verdict : le scooter électrique - de couleur rouge pour être plus visible - démarre sans clé, ne fait aucun bruit et est facilement maniable. Deux casques sont disponibles dans le coffre et il faut disposer du permis B pour circuler avec. "Le tarif est de 25 cent la minute et l’usager peut se stationner n’importe où, même sur le trottoir. Il n’est donc pas nécessaire de se rendre jusqu’à une borne fixe", explique Bram Vandeperre.

Les fondateurs de Scooty constatent que les Bruxellois sont de plus en plus demandeurs de ce genre de service. "Chaque jour, nous recevons des demandes émanant de personnes qui souhaitent que la zone couverte par l’application soit étendue et que le nombre de scooters soit augmenté, que ce soit dans la capitale où à Anvers, où nous sommes également présents", conclut Jan Jost.

Les deux entrepreneurs ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et souhaitent atteindre une flotte de 300 scooters électriques d’ici le mois de mars 2018.