Créer un plan d’action permettant la détection et l’identification des producteurs de cannabis, développer un système de dépôt de plaintes via Internet, former les policiers et le personnel de la Stib au phénomène du vol à la tire, ou encore ouvrir une école régionale des métiers de la sécurité : voici quelques-unes des 100 mesures que les autorités régionales entendent mettre en œuvre, dès cette année, pour améliorer la sécurité des habitants de la capitale.

En fait, sur le plan de la sécurité et de la prévention, le gouvernement bruxellois a défini dix chantiers à traiter en priorité dans les années à venir, notamment les atteintes à l’intégrité physique, à la polarisation et la radicalisation, les drogues et les assuétudes, le trafic d’être humains, la gestion de crise ou encore la cybercriminalité. C’est ce que le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a expliqué jeudi, lors de la présentation du tout premier plan global de sécurité et de prévention de la Région bruxelloise.

Après avoir hérité d’importantes compétences en matière de prévention et de sécurité dans le cadre de la sixième réforme de l’État, la Région travaillait, depuis un certain nombre de mois, sur l’élaboration d’une vision stratégique pour la période 2017-2020. Un document désormais dévoilé et qui prévoit par exemple la création d’une école régionale des métiers de la sécurité et de la prévention qui regroupera les formations des gardiens de la paix, de parcs, des pompiers, policiers et d’autres acteurs.

Ce plan confirme par ailleurs la mise en place d’un centre de communication et de crise régional intégré. Un centre annoncé pour janvier 2018 et qui se trouvera rue de Ligne, dans le même bâtiment que le futur centre de crise de la Ville de Bruxelles. S’y trouveront ainsi réunis la centrale de secours de l’aide médicale urgente et des services d’incendie (CS 100), le centre d’information et de communication (CIC 101), ainsi que différents opérateurs régionaux liés à la sécurité et à la mobilité comprenant le Siamu, Mobiris et la Stib.

Sur le plan des drogues et des assuétudes, le plan global préconise une politique à la fois préventive et répressive. Comme la DH l’annonçait jeudi, l’ASBL Transit, spécialisée dans l’accueil et l’hébergement des usagers de drogues, est ainsi mandatée pour mettre en place un centre d’accueil intégré gratuit, garantissant un accès sans conditions, mais aussi l’anonymat. Simultanément, les administrations communales, les agences immobilières ou encore le parquet sont chargées de collaborer pour lutter contre les producteurs de cannabis.

La mise en place d’un plan global de sécurité et de prévention permet de combler différentes zones d’ombre apparues depuis la sixième Réforme de l’État. La Région se dote désormais d’une nécessaire vision stratégique pour les prochaines années. Restera à voir si l’ensemble du plan pourra réellement être mis en œuvre et ne se limitera pas, faute de moyens, à un catalogue de bonnes intentions. Car si le gouvernement régional se veut ambitieux dans sa politique de sécurité, les moyens financiers restent limités en Région bruxelloise.