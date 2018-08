Deux têtes et une main ont été emportées.

Un acte de vandalisme qui a été commis en ce début de semaine au cimetière de Laeken. Il visait la statue de Dame Fortune. Les deux têtes des personnages représentés et une main ont été décapitées.

"Notre histoire et notre patrimoine ne méritent pas un tel manque de respect, d’autant que galeries et statues venaient de faire l’objet d’une longue et coûteuse rénovation. Tout sera mis en œuvre pour que de tels agissements ne puissent se reproduire à l’avenir", explique l'échevin des Cultes de Bruxelles-Ville, Alain Courtois (MR).

Les images enregistrées par les caméras du cimetière seront analysées afin de voir s’il est possible d’identifier les auteurs. Une plainte sera également déposée auprès des autorités compétentes rapidement selon le cabinet de l'échevin.