Afin de faciliter l’accès aux cimetières pour la Toussaint, la société bruxelloise de transport public va renforcer ou adapter plusieurs lignes de bus le jeudi 1er novembre.

Le jeudi 1er novembre prochain, jour de la Toussaint, la Stib va renforcer ou adapter quatre de ses lignes de bus, afin de faciliter l’accès en transports publics aux cimetières proches de ces lignes.

Quatre lignes de bus – les lignes 43, 59, 63 et 75 – seront adaptées et une navette de bus sera mise en place entre la station de métro Crainhem et les cimetières d’Etterbeek et de Woluwe-Saint-Lambert.

Les bus de la ligne 43 desserviront le cimetière d’Uccle-Verrewinkel, entre 09h et 16h

Les bus de la ligne 59 seront déviés par l’arrêt Jules Bordet, afin de desservir les cimetières d’Evere et de Schaerbeek, entre 06h50 et 16h40

Les bus de la ligne 63 seront prolongés depuis le cimetière de Bruxelles vers l’arrêt Jules Bordet, afin de desservir également les cimetières d’Evere et de Schaerbeek, entre 06h50 et 16h40

Les bus de la ligne 75 seront déviés depuis l’arrêt CERIA vers le cimetière d’Anderlecht, entre 08h et 17h20

La navette de bus reliera la station de métro Crainhem aux cimetières d’Etterbeek et de Woluwe-Saint-Lambert, à proximité de l’arrêt Long-Chêne. Un départ sera assuré toutes les 30 minutes, entre 09h30 et 16h10. Ces navettes ne desserviront pas les arrêts de la ligne 77.