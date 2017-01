Les voyageurs qui remarquent un objet ou un comportement suspect sur le réseau disposent désormais d’un numéro d’appel unique pour le signaler, le 1707.

Chaque jour, des milliers de voyageurs empruntent les bus, trams et métros de la Stib et se croisent dans les stations. Des usagers qui parfois remarquent des objets ou des comportements qui leur semblent suspects, mais ne savent pas toujours directement qui prévenir ou hésitent à déranger les services de secours (police, pompiers…) car ils ne sont pas sûr de ce qu’ils ont vu.

C’est pourquoi la société des transports publics bruxellois lance ce 10 janvier un numéro d’appel unique destiné à signaler tout objet ou comportement suspect sur le réseau, le 1707.

"En composant le numéro d’appel gratuit 1707, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le voyageur entre en contact avec un call center spécialement formé à répondre à ce type d’appels et qui transfèrera directement les informations reçues aux différents services concernés: dispatchings métro, tram, bus ou sécurité, police...", précise la société des transports publics bruxellois.

Une vaste campagne d’affichage débute aujourd’hui afin d’informer les voyageurs de l’existence de ce nouveau numéro d’appel simple et facile à retenir.

Le numéro d’appel 1707 vient s’ajouter aux différentes possibilités de contact qui existent déjà pour les voyageurs qui veulent signaler un incident ou un objet suspect sur le réseau. Ils peuvent, en effet, contacter directement le dispatching via les téléphones de quai des stations ou via la borne de contact, mais aussi s’adresser directement au conducteur du tram, au chauffeur du bus ou aux agents de la Stib présents en station ou sur le réseau. L’appel à la police via le numéro 101 – numéro indiqué dans chaque station - reste l’appel prioritaire en cas de faits précis tels un vol, une agression, …

Pour toute demande d’informations sur les horaires, les trajets, les tarifs ou autres services, les voyageurs sont invités à contacter le Customer Care au 070.23.2000.