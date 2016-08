La Stib renforce son offre à partir du 1er septembre

Bruxelles

Comme chaque année, la Stib renforce certaines lignes à la rentrée scolaire: 11 lignes de tram et 5 lignes de bus sont concernées. L'objectif: offrir un meilleur service aux voyageurs en particulier en soirée et le weekend mais aussi tôt le matin, indique la société des transports bruxellois.

TRAM

Onze lignes de tram verront leur offre renforcée à partir de la rentrée de septembre. Ces améliorations concernent le weekend, la soirée mais aussi le matin où des premiers départs sont ajoutés. La Stib constate, en effet, une demande de plus en plus importante sur le réseau tôt le matin avant l’heure de pointe. "L’ajout de départs entre 05h30 et 06h30 permet de mieux répondre aux besoins des voyageurs", fait valoir la Stib.

• Les lignes 7 et 25 qui circulent sur la moyenne ceinture sont renforcées le dimanche avant 10h. Leur fréquence passe de 30 à 20 minutes.

• La ligne 62 qui circule entre le cimetière de Jette et Eurocontrol est renforcée le samedi en journée. La fréquence passe de 30 à 20 minutes, entre 07h et 9h, et de 20 à 15 minutes de 09h à 19h.

• lignes 51 (qui relie Uccle au Heysel) et 97 (qui va de Louise au Dieweg) bénéficient de meilleures fréquences le dimanche ainsi qu’en soirée, avec un passage toutes les 15 minutes au lieu de 20 minutes actuellement.

• Un départ supplémentaire est ajouté, le matin en semaine, sur les lignes 3 (direction Esplanade) et 4 (direction Gare du Nord).

• Sur la ligne 19, un premier départ en semaine est ajouté, vers De Wand ainsi que vers Grand-Bigard. Cette mesure permet d’offrir une fréquence de passage de 10 minutes sur la ligne dès le début de service.

• Le weekend, l’horaire de début d’exploitation des lignes 39 et 44 est avancé de 30 minutes vers Ban Eik et Tervuren et d’1 heure en direction de Montgomery.

• Les premiers départs des lignes 19 et 82 (Berchem –Drogenbos) seront uniformisés le weekend par rapport à la semaine.

BUS

• La ligne de bus 86 (Machtens –Gare centrale) est renforcées le samedi avant 10h30 et le dimanche avant 12h, avec un bus toutes les 20 minutes au lieu de 30 minutes actuellement.

• Pour répondre à la forte fréquentation des marchés, la ligne de bus 46 (Anneessens- Moortebeek) est renforcées le vendredi après-midi, avec un passage toutes les 5 minutes, au lieu de 10 minutes actuellement.

• Le premier départ de la ligne de bus 63 du Cimetière de Bruxelles vers la Gare Centrale est avancé de 20 minutes.

• La ligne de bus 98 aura un premier départ depuis CERIA vers Héros à 6h09 au lieu de 6h30 actuellement.

• Le bus 36 change d’itinéraire à l’approche de Schuman, pour permettre aux voyageurs de rejoindre plus facilement le métro, et l’arrêt Breydel est supprimé.