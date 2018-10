Voici à quoi ressemblera le futur centre de crise de la Région bruxelloise.

Au printemps 2019, elle intégrera le centre de crise régional en cours de construction. Fruit de la dernière réforme de l’Etat, ce centre de crise rassemblera tous les services de secours et de sécurité bruxellois ainsi que des agents de liaison des autres services fédéraux. Dans une même et seule salle dotée des outils de surveillance dernier cri, seront donc réunis les pompiers bruxellois, la Stib, les six zones de police bruxelloises mais aussi l’Ocam, le parquet, la sûreté de l’Etat, l’armée, la police fédérale, etc).

Concrètement, le dispatching de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles déménagera ses cinquante policiers vers le centre de la rue de Ligne au premier trimestre 2019. "Nous avons obtenu tout ce que nous demandions", se réjouit Michel Goovaert, le chef de zone. "Actuellement, nous sommes un peu à l’étroit au Marché au Charbon. A terme, notre surface de travail sera trois plus vaste. Sans oublier le fait que nous aurons à notre disposition les outils technologiques les plus modernes."

En cas de crise, les services de police bruxellois n’auront donc que quelques étages à descendre pour atteindre le centre de crise régional, situé au sous-sol du même bâtiment. Ce déménagement se justifie d’autant plus que le futur siège de la zone de police bruxelloise se situera, d’ici trois ou quatre ans, juste en face.

© D.R.



"Notre intégration au centre de crise ouvre de nouvelles perspectives pour notre zone mais aussi pour les cinq autres zones bruxelloises", assure le bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS) qui voit dans ce geste un signal fort aux autres zones bruxelloises. "Cela montre qu’en terme de sécurité, nous sommes capables d’évoluer vers une structure intégrée. Je pense qu’à terme, il serait intelligent que toutes les zones se trouvent dans le même immeuble afin d’atteindre une coordination des services la plus parfaite possible." D’ailleurs, l’ensemble du réseau de caméras de surveillance présent sur le territoire régional sera visible depuis ce futur dispatching géant : celles de toutes les zones de police bruxelloises - qu’elles adhèrent ou pas au projet -, de la Stib, de la SNCB, etc. A l’inverse, si une zone de police ne joue pas le jeu régional, elle n’aura pas accès aux autres caméras que les siennes...

© D.R.



Cet appel du pied aux autres bourgmestres sous-entend que certains freinent des quatre fers. Une question de pouvoir, d’idéologie politique ? Pour le ministre-président Rudi Vervoort, la réticence de certains ne tient pas la route. "Certains imaginent peut-être que c’est via la police que se niche le vrai pouvoir local. Je ne partage pas ce point de vue. Surtout que, dans cette salle dédiée au dispatching, chaque zone garde sa souveraineté. La clé pour une meilleure sécurité de nos citoyens, c’est le partage d’informations. Jamais il ne sera question de mainmise d’une zone sur l’autre. L’objectif est de travailler en étroite collaboration", assure Rudi Vervoort, qui martèle que, "notre volonté est que ce centre de crise soit opérationnel pour le printemps prochain, avec ou sans toutes les zones de police bruxelloises."

Pour mémoire, ce centre de crise régional a deux missions principales. Primo : la gestion des événements planifiés tels un sommet de l’Otan, un sommet européen, une manifestation nationale, la visite d’un chef d’Etat, tout événement sportif et festif tel que les 20 kilomètres de Bruxelles, le départ du Tour de France ou les festivités du 21 juillet. Secundo : la gestion de crise. On pense bien évidemment aux attentats mais aussi à une inondation d’ampleur inédite, un incendie gigantesque ou une grève soudaine et particulièrement perturbante.

© D.R.