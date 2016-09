Le Bloody souffle sa 3e bougie

Bruxelles

Comme chaque année durant la période estivale, le club situé dans les tréfonds des galeries Louise a bénéficié d’une cure de jouvence. Dans le hall pré-soirée, des nouveaux néons roses nous plongent directement dans une ambiance lupanar tandis que les murs de la salle VIP ont été repeints en blanc afin de pouvoir intensifier les jeux de lumière.

Les installations sonores ont également été revues à la hausse. Un détail qui n’en est pas un pour le Bloody Louis qui propose de plus en plus de shows d’artistes. Alors que le club s’apprête à souffler sa 3e bougie à la fin du mois de septembre, celui-ci est déjà parvenu à attirer sur scène de grands noms parmi lesquels Major Lazer et Diplo. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance…

Souvenez-vous. En août 2012, la propriétaire du Louise Gallery annonçait qu’elle conservait les murs mais laissait tomber l’exploitation de la mythique boîte de nuit. S’en était alors suivie une saga frisant le ridicule. Le Gotha Club avait fait faillite trois mois seulement après avoir pris ses quartiers dans les galeries, ne laissant comme seul souvenir la venue de Paris Hilton dont les rumeurs sur son cachet mirobolant avaient fait jaser. Juste après, c’est le Fiesta Club qui fermait ses portes un mois à peine après son arrivée et les passages remarqués de 50 Cent et LMFAO.

Quand deux jeunes organisateurs de soirée ont repris les rênes de l’établissement en 2013, peu y croyaient. "À l’époque, tout le monde disait que c’était le club maudit de Bruxelles et que des petits jeunes ne pouvaient pas y arriver si des personnes expérimentées s’y étaient cassé les dents. Alors on a surfé sur le côté maudit. Mais ce n’était pas évident. On avait même du mal à recruter des barmen!", se souvient en rigolant Jon Tyler, 26 ans.

À l’écouter, la recette du succès du Bloody est très simple. "Moins bling-bling. Les Bruxellois ne veulent pas sortir en costume tous les soirs. Nous leur avons donné ce qu’ils veulent. On propose tous les types de services. On peut prendre une table avec des bouteilles ou juste une bière et aller s’éclater près du DJ. Les deux seront accueillis de la même manière. Ce qui compte c’est l’envie de faire la fête !", assure le directeur artistique et manager du Bloody.

Niveau déco, Jon Tyler a repensé les lieux comme une grande salle de jeux. L’atmosphère est assez virile avec des canapés Chesterfield foncés tandis que des jeux d’arcade - actuellement en réparation après un usage intensif - et un baby-foot confèrent à la boîte une ambiance de bar.

La nouvelle identité du club a rapidement permis de regagner une clientèle fidèle. Quant aux artistes, ils sont ensuite venus progressivement : Tchami, PNL, Kevin Gates, Diplo, Major Lazer… "On ne pensait pas avoir ces noms aussi tôt. Mais on a un chouette public, un vrai soundsystem et on soigne notre accueil", fait valoir Jon Tyler.

La rentrée n’a pas encore débuté pour le club mais son agenda est déjà complet jusqu’au Nouvel An avec des artistes comme les rappeurs MHD, Post Malone, Damso, TroyBoi. Début septembre, le DJ français Martin Solveig se produira au Bloody. "Cela fait deux ans qu’on essaye de l’avoir, mais à part à Ibiza, il ne fait plus de clubs. En fait, on ne sait même pas pourquoi il va venir ici. C’est incroyable !", se réjouit Jon Tyler.

Cette 4e saison sera-t-elle celle de la maturité pour le Bloody Louis? " Non, ce n’est que le début au contraire. C’est encore l’échauffement. On veut se battre pour remettre Bruxelles sur la carte de la nightlife !"