Malgré un début d’année difficile pour Bruxelles et l’image plutôt négative qui en a été véhiculée dans les médias belges et internationaux, la capitale attire toujours autant les producteurs de cinéma, mais surtout… de séries télés !

Selon les chiffres obtenus auprès de Screen.brussels, qui gère l’offre audiovisuelle bruxelloise, le nombre de séries télévisées tournées chez nous a plus que doublé par rapport à l’année dernière, passant de 8 tournages en 2015 contre 20 en 2016. Une hausse qui s’explique par plusieurs facteurs. "Bruxelles est une ville abordable et très accessible, notamment pour les Français. La création du fond de coproduction Screen.brussels fund a également permis de mieux soutenir l’industrie. De nombreux dossiers de coproduction ont été déposés au deuxième semestre 2016", commente Pierrette Baillot, film commission manager au sein de Screen.brussels.

Un boom qui se traduit aussi par une augmentation du nombre de jours de tournage. "On est passé de 952 jours en 2015 à 1.030 en 2016. Cela est dû au fait que les séries demandent beaucoup plus de temps de tournage car il y a plusieurs d’épisodes à réaliser. La série anglaise The Missing 2 par exemple a pris 15 semaines de tournage alors que pour un long-métrage on compte environ une trentaine de jours", détaille Pierrette Baillot.

Les longs-métrages sont quant à eux en perte de vitesse avec seulement 27 réalisations, soit dix de mois que l’année précédente. Parmi les nationalités recensées, on retrouve de nombreuses productions belges, françaises, anglaises, hollandaises, allemandes et aussi… norvégiennes.

Du côté des quartiers les plus sollicités, la Ville de Bruxelles remporte la palme d’or avec 236 tournages, suivie d’Ixelles (41) et de Saint-Josse (26). "Notre objectif de 2016 était de redéployer les tournages vers d’autres communes car le centre-ville est saturé et aussi pour montrer d’autres lieux de Bruxelles. C’est réussi puisqu’il y a eu une baisse de 15 % des tournages à Bruxelles-Ville et, en contrepartie, Etterbeek a triplé ses tournages", ajoute la manager.

Les attentats ne semblent donc pas avoir impacté le milieu cinématographique. "Aucun gros tournage n’a été annulé. Seuls quelques petits reportages ont été annulés ou reportés. Au contraire, suite aux attentats, la Ville était plus facile à pratiquer et les hôteliers étaient heureux de pouvoir accueillir des équipes de tournage", conclut Pierrette Baillot, qui ajoute que l’année 2017 s’annonce florissante.

Actuellement, la saison 2 de la série Au service de la France est en cours de réalisation un peu partout dans la capitale.





Plusieurs films tournés chez nous bientôt dans les salles obscures

Parmi les grosses productions réalisées à Bruxelles au cours de l’année 2016, on peut notamment citer Faut pas lui dire, qui sort ce mercredi au cinéma. Jenifer tient le rôle principal de cette comédie girly au parfum de Sex&the City. Dans un tout autre genre mais tout aussi français, on notera le film Raid Dingue avec Dany Boon qui endosse les fonctions de réalisateur et de comédien comme souvent, accompagné d’Alice Pol. La comédie policière sortira le 1er février sur les écrans.



Du côté des séries télévisées, The missing, produite par la BBC, a tourné sa deuxième saison à Bruxelles en février dernier. À côté d’acteurs internationaux s’illustrent plusieurs talents flamands dans le casting dont Filip Peeters.



Concernant les feuilletons belgo-belges, il y a évidemment Brussel qui évoque la problématique du djihadisme. Les scènes réalisées montrant un homme armé d’une kalashnikov à Jette n’avaient pas laissé de marbre les habitants. À cela s’ajoute Salamander 11 et la toute nouvelle production de la RTBF, E-Legal.