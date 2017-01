Bruxelles Depuis près de trois mois, Hervé Gillard (MR) déléguait ses prérogatives de bourgmestre pour des raisons de santé.

Le bourgmestre ganshorenois, qui était depuis de nombreux mois gravement malade, vient de décéder. Depuis près de trois mois, en raison de son état de santé, le libéral déléguait ainsi ses prérogatives à l’échevin des Sports et du Logement Jean-Paul Van Laethem (LB).

Affaibli par son état de santé, Hervé Gillard avait encore présidé le conseil communal de septembre, avant de devoir faire l’impasse sur ceux d’octobre, novembre et donc de décembre. En décembre dernier, il avait encore expliqué à la DH vouloir revenir aux affaires ce mois de janvier.

"Je suis abattu par la nouvelle. Ces dernières semaines, on recevait de moins en moins de nouvelles et de sms. On commençait donc à s'y attendre. C'est affreux", a réagi Jean-Paul Van Laethem, qui est encore venu lui rendre visite ce mercredi après-midi.