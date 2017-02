Jeudi soir, le ministre bruxellois des Travaux publics Pascal Smet (SPA) et le ministre-président Rudi Vervoort (PS) ont donné le coup d’envoi de la 1ère édition du Bright Brussels Festival qui va faire briller le quartier du canal pendant quelques jours. Aux alentours de 18h, l’illumination d’une installation flottante sur le canal a pu être admirée depuis la rive, à hauteur du Quai des Péniches.

Conçue par Arf & Yes, une société internationale de scénographie et de conception lumière, cette installation lumineuse monumentale de 8 mètres de diamètre dénommée Array intègre 120 spots très puissants entièrement automatisés formant une chorégraphie harmonieuse. Chaque soir, celle-ci devra être réinstallée afin de ne pas gêner le trafic fluvial durant la journée.

"Certains œuvres existaient déjà auparavant tandis que d’autres ont été créées pour l’occasion. Toutes ont été sélectionnées par un jury constitué de membres de VisitBrussels et de la Région. Nous avions la volonté de mettre sur pied un véritable festival d’œuvres artistiques lumineuses, à l’instar du festival des lumières d’Amsterdam. Ce ne sont pas des lampiottes de Noël", fait-on valoir au cabinet du ministre Smet.

Jusqu’au 5 février , le Quai des Péniches pourra revêtir son habit de lumière grâce aux dix œuvres majestueuses et à la parade lumineuse qui l’animent. Ce festival permet de clôturer en beauté l’événement Bright Brussels Winter. Depuis le 2 décembre, le parcours lumineux Bright Brussels Winter illumine, en effet, les environs de la Petite Ceinture de Bruxelles. Les 2, 3 et 4 février, une navette gratuite reliera le Bright Brussels Festival et le festival Citizen Lights de Schaerbeek.

www.visit.brussels/fr/sites/bright