Le centre commercial et de loisirs Docks Bruxsel inauguré le 20 octobre dernier a dépassé le cap des 2 millions de visiteurs au début du mois de février, a annoncé mardi matin la société de développement immobilier Equilis.

Les premiers objectifs fixés sont pour l'instant atteints, et celui d'arriver à 5 millions de visiteurs la première année en très bonne voie.

Thierry Debourse, head of Retail Benelux pour la société spécialisée dans l'immobilier de commerces JLL, se montre plus optimiste encore : "Après l'engouement de la nouveauté survient une baisse nette de la fréquentation, avant une lente remontée. Il faut 3 ans pour qu'un centre commercial trouve ses marques. Il faut laisser à Docks le temps de s'installer mais j'en suis certain: il atteindra les 5,5 voire 6 millions de visiteurs pour son premier anniversaire".

Après 3 à 5 ans, la fréquentation "de croisière" visée est de 8 millions de personnes par an.

Docks a dénombré 30.000 personnes pour l'ouverture, 200.000 au terme des 4 premiers jours et 700.000 après les deux premières semaines. En moyenne, les soldes ont attiré 18.000 clients par jour.

La semaine recueille environ 65% des visiteurs, contre 35% le week-end. Les consommateurs appartiennent à 49% à la tranche d'âge des 35-44 ans puis à 18% à celle des 25-34 ans. La clientèle est avant tout bruxelloise, mais Docks a réussi à attirer 30% de personnes originaires du Brabant flamand contre 4% pour le Brabant wallon.

Au niveau de la mobilité, 33% des visiteurs viennent en voiture contre 67% en transport public, en vélo ou à pied. Après l'ouverture, la STIB a constaté une augmentation de 4.600 validations par jour, soit une augmentation de 174% en comparaison à la période avant ouverture. Cette hausse s'est par la suite limitée autour des 1.600 validations supplémentaires, soit 60% de trajets en plus que pendant la période précédant l'ouverture.

Les restaurants du Food District doivent encore ouvrir en mars. L'espace événementiel Docks Dôme suivra début mai.