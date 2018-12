"Dans un premier temps, le centre sera une sorte de plate-forme sur laquelle nous pourrons inviter des clients et des parties prenantes belges, mais également européens, à travailler ensemble dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité", a déclaré Van Raemdonck

Huawei ouvrira un centre pour la transparence et la cybersécurité à Bruxelles au premier trimestre 2019. Le président Ken Hu a déclaré cela lors d'une conférence de presse au siège du fournisseur chinois de smartphones et de technologies de réseau à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine. Les détails sur le centre ne sont pas encore connus.

Dès mai 2018, Huawei a annoncé l'ouverture prochaine d'un cybercentre à Bruxelles, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement général européen sur la protection des données (RGP). Hannes Van Raemdonck, un porte-parole belge de Huawei, confirme que l'ouverture du premier trimestre 2019 est prévue.

"Dans un premier temps, le centre sera une sorte de plate-forme sur laquelle nous pourrons inviter des clients et des parties prenantes belges, mais également européens, à travailler ensemble dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité", a déclaré Van Raemdonck. Que ce soit un logiciel de sécurité efficace ou non, et le nombre d'emplois créés par le centre, Huawei ne veut pas encore perdre. Il est clair que le nombre de nouveaux emplois sera limité.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que le Centre belge de la cybersécurité (CCB) effectuait une étude sur l'espionnage éventuel de Huawei, qui fournit l'infrastructure de réseau à Proximus et Orange, entre autres. Plusieurs autres pays se tournent également vers le groupe. Le président Ken Hu a souligné mardi qu'il n'y avait "aucune preuve" que Huawei "menace la sécurité nationale dans aucun pays".

Selon Van Raemdonck, le problème récent n’a pas affecté les projets de notre capitale. "Ce projet a été lancé il y a un an et demi et annoncé en mai", a souligné le porte-parole. "Les rumeurs et les suspicions récentes n'ont eu aucune influence, au contraire, elles soulignent l'objectif du nouveau centre."