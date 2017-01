Après une année 2015 plutôt calme, la Ville de Bruxelles a vécu une année 2016 riche en manifestations et autres sommets européens. Au total, 898 manifestations ont eu lieu sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Ixelles, selon les chiffres publiés dans le rapport annuel de police publié ce mercredi à l’occasion des vœux du nouveau chef de corps, Michel Goovaerts.

"Ces chiffres représentent uniquement les manifestations revendicatives. Cela ne vaut pas pour les autres manifestations culturelles comme par exemple l’Ommegang", précise le cabinet du bourgmestre de Bruxelles-Ville Yvan Mayeur (PS). La gestion de ces manifestations représente 21 % de l’ensemble des événements encadrés par la zone, au nombre de 4.209 en 2016.

Ce nombre élevé de manifestations, que l’on peut évaluer à plus ou moins deux par jour s’explique notamment par la situation géographique. "Nous avons plus de demandes car nous sommes une capitale européenne mais aussi parce qu’il y a de nombreux ministères fédéraux et européens sur le territoire de la Ville et d’Ixelles", ajoute le cabinet Mayeur.

Du côté des autres zones de police, les chiffres sont plutôt faibles. La zone Bruxelles Ouest comptabilise cinq manifestations en 2016 et du côté de la zone Bruxelles-Nord, la porte-parole Audrey Dereymaeker nous indique que "de nombreuses manifestations commencent à la gare du Nord pour ensuite rejoindre le centre et donc, nos chiffres rejoignent généralement ceux de la zone Bruxelles-Ixelles".

Cependant, pas question pour autant de limiter ce type d’événement. "Nous avons la volonté de faire cohabiter les manifestations peu importe leur taille. Il faut laisser aux citoyens leurs droits fondamentaux de liberté d’expression. Mais évidemment, si certaines demandes pouvaient être faites à d’autres communes, cela soulagerait notre charge de travail", glisse le cabinet.