À l’instar de l’année 2015, c’est dans le parc du Cinquantenaire que le plus grand nombre d’événements ont été organisés dans les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement l’année passée. On en recense ainsi 222, soit 34 % de la totalité des événements, ce qui représente toutefois un nombre sensiblement moins élevé qu’en 2015 quand 351 événements avaient été organisés.

Une situation qui s’explique par la localisation centrale de ce parc régional, qui est très bien desservi par les stations de métro, tram et bus. "Près d’un tiers de l’ensemble des événements s’est déroulé au parc du Cinquantenaire", explique Mohamed Nayt Taib, responsable communication de Bruxelles Environnement.

Les événements organisés sont de différentes ampleurs et drainent plus ou moins de monde. Ainsi, énormément de cours de yoga ou de tai-chi ont été organisés, ce qui est comptabilisé comme étant un événement sans que cela n’attire pour autant beaucoup de monde. Mais d’autres événements plus populaires y ont également été organisés, comme le festival de l’Environnement qui s’est tenu le dimanche 5 juin 2016.

En tout, 647 événements ont été organisés dans les parcs régionaux en 2016. Loin derrière le parc du Cinquantenaire, on retrouve le Rouge-Cloître à Auderghem dans lequel s’est notamment tenu le Brussels Food Festival en juin dernier. En tout, 44 événements y ont été organisés, soit plus de 6 % de la totalité des événements organisés dans les parcs régionaux.

Suivent ensuite le parc de la Woluwe (41) et le parc Georges-Henri (38). En tout, 51 parcs régionaux ont organisé au moins un événement en 2016. Par rapport aux autres années, on constate donc qu’il y a une meilleure répartition des événements dans les différents espaces verts.

Une situation qui fait notamment suite à une volonté régionale. "J’ai demandé à Bruxelles Environnement de veiller à une meilleure répartition des événements sur la Région avec comme principe : le bon événement au bon endroit. La réorientation de certains événements dans d’autres parcs de la Région doit également permettre aux Bruxellois de découvrir de nouveaux parcs peu ou pas connus jusqu’alors et souvent à proximité", a commenté la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (CDH).