Le corps d'un homme âgé de 37 ans et d'origine bulgare a été repêché jeudi matin dans le canal à Molenbeek-Saint-Jean, à hauteur du Petit Château, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information parue sur le site du quotidien La Capitale. Le parquet a ordonné une autopsie ainsi que des analyses toxicologiques afin de déterminer la cause du décès. Le corps a été repêché vers 09H00. Le laboratoire de la police scientifique et le médecin légiste se sont rendus sur place. Des images de vidéosurveillance des alentours du lieu de la découverte du corps vont être analysées.

De source policière, le défunt a fait de l'esclandre dans le tunnel Léopold II durant la nuit de mercredi à jeudi, et a été interpellé avant d'être remis en liberté jeudi matin.