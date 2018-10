La plus célèbre statuette bruxelloise serait-elle une attraction à éviter à tout prix? En tant que symbole national belge, le Manneken Pis est l'une des attractions prisées par les touristes tous azimuts. Le "plus vieux citoyen de Bruxelles", haut comme trois pommes, est aujourd'hui vertement critiqué par le site américain "Far & Wyde".

Mais que lui reproche-t-on? Tout simplement d'être surcoté. Celui qu'on appelait historiquement le "Petit Julien" n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour ce média d'outre-atlantique. Dès lors, ce dernier a réalisé un top 15 des sites touristiques à éviter "à tout prix", et a placé le Manneken Pis en quinzième position.

À ses côtés, une série d'autres incontournables du patrimoine mondial, avec notamment les Chutes du Niagara , le Château de Versailles, ou encore le Walk of Fame à Hollywood. Les raisons avancées sont généralement les files interminables, la vue obstruée par des échoppes, le flot de touristes, etc. Autrement dit, le site a préféré pointé du doigt les attractions chronophages et plus onéreuses que réellement intéressantes.

Dans sa description concernant notre "bonhomme qui pisse", le rédacteur s'explique: "C'est juste un petit garçon qui urine dans une fontaine. Soyons honnêtes, si vous allez à Bruxelles, vous irez certainement le voir. Peut-être que l'obsession des gens vis-à-vis de celui-ci a quelque chose à voir avec les 180 brasseries installées à Bruxelles. À la place, épongez la bière avec une fricadelle ou une frite-mayo", conclut l'article.

Depuis ce jeudi 18 octobre, le Manneken Pis porte un costume d'éclusier offert par le port de Bruxelles, à l'occasion de l'anniversaire de la société régionale.