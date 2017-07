"La page est définitivement tournée". C’est par ces mots que l’on a appris la fin du café-restaurant El Metteko près de la place de la Bourse. L’annonce a été faite il y a quelques jours sur Facebook par l’ancien patron du café bruxellois, Jean-Claude Robinet. L’établissement avait été repris par Philippe Watticant il y a quelques années.

C’est un lieu célèbre du centre de Bruxelles qui ferme donc ses portes. Une décision assez inattendue pour les habitants et les commerçants du quartier. "C’est vrai qu’on nous a déjà demandé plusieurs fois pourquoi le Metteko était fermé. On avait des contacts avec l’ancien gérant, mais pas avec le nouveau. On était au courant de rien", explique-t-on au café Les Brasseurs.

Une surprise compréhensible pour les habitués également puisque rien n’indique la cessation d’activité. Aucune affiche n’est par exemple présente pour expliquer la fermeture. Certains pensaient même que les propriétaires avaient pris leurs vacances annuelles. "Ils étaient encore ici il y a peu. Ils n’ont rien dit. Et c’est vrai que le café est fermé depuis quelques jours. On ne se doutait de rien", raconte-t-on au Grand Café où les patrons actuels du Metteko se rendaient régulièrement et qui est situé de l’autre côté de la Bourse.

La raison de cette fermeture reste pour le moment inconnue. Il était impossible de joindre Philippe Watticant. Cependant, l’établissement perdait manifestement de l’argent. Le café était en perte d’exploitation lors des deux derniers exercices (2014 et 2015).

Cet endroit fort populaire va en tous les cas manquer aux habitués même si le lieu avait un peu changé depuis la passation entre Jean-Claude Robinet et Philippe Watticant. L’endroit était d’ailleurs fermé tous les dimanches depuis environ un an et demi selon les gens du quartier.

"Ce n’était plus la même chose. Le café était devenu beaucoup plus classique qu’à l’époque de son ouverture. C’était cet esprit décalé et caliente de Cuba qui en faisait ce lieu festif à la base. On pouvait retrouver un nombre incalculable de personnes différentes", détaille Reynold Leclercq, patron de la librairie Brüsel. Et d’ajouter : "Il y avait vraiment un esprit Metteko. Cette joyeuse folie avait peut-être un peu disparu ces derniers temps. Même si l’accueil était toujours chouette".

Le gérant actuel était aussi connu pour son avis positif concernant le piétonnier mis en place par les autorités communales. Il estimait à l’époque que c’était une très bonne idée. En avril 2016, Philippe Watticant constatait même dans nos colonnes une augmentation de sa clientèle grâce à la transformation de l’avenue Anspach. Aujourd’hui, on ne sait pas encore ce qu’il adviendra du El Metteko, mais pour le moment, c’est fini. Le café-restaurant existait depuis 1999.