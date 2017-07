Les critiques de Touring contre la mauvaise coordination des travaux sur les routes de la capitale sont "tirées par les cheveux", estime le ministre bruxellois des Travaux publics Pascal Smet. Il a également rejeté l'idée de construire un pont provisoire pendant la rénovation du tunnel Léopold II. "Nous ne voulons pas revenir dans les années 1980", a-t-il réagi en référence au viaduc bâti avant l'entrée en fonction du tunnel vers Koekelberg. L'organisation Touring s'est plainte mardi des nombreux chantiers qui paralysent Bruxelles pendant l'été. Elle demande que les travaux soient mieux coordonnés et plus rapidement exécutés, et souhaite des mesures contribuant à mieux réguler la circulation pendant ceux-ci.

Pascal Smet rejette ces critiques, soulignant que les opérations sont également menées le week-end et pendant les jours fériés. Son porte-parole prend ainsi l'exemple du tunnel Porte de Hal. "Nous aurions pu fermer complètement le tunnel pendant des mois, mais nous avons opté pour une autre solution par laquelle les ouvriers sont à pied d'œuvre de jour comme de nuit, laissant la chaussée partiellement ouverte pendant la journée".

Le ministre rappelle que Bruxelles doit rattraper un gros retard en matière d'infrastructures, "et on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs".

Il entend par ailleurs renforcer la commission de Coordination des chantiers, notamment via une meilleure collaboration avec les entreprises d'utilité publique comme Vivaqua, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs télécoms.

Enfin, Pascal Smet ne veut pas entendre parler de la proposition de Touring de bâtir un pont provisoire pendant les travaux dans le tunnel Léopold II. Il rappelle que l'adjudication pour la rénovation du tunnel prévoyait que le chantier se tiendrait uniquement le week-end et que la circulation ne pourrait être totalement fermée que pendant les mois d'été. "Le tunnel est totalement ouvert pendant l'année, un pont n'est donc pas nécessaire", souligne le porte-parole de M. Smet. Les premiers travaux dans le tunnel Léopold II doivent commencer en 2018.