L'opposition MR et N-VA a déploré vendredi la faiblesse du rapport de la commission spéciale sur la gestion des marchés publics au sein du Service de l'Aide médicale urgente (SIAMU) de la Région bruxelloise pour ce qui relève de la responsabilité politique.

Durant la séance plénière du jour largement consacrée au débat sur ce rapport, ces deux formations qui font partie de celles qui n'ont jamais eu à gérer le corps des pompiers de la capitale, n'ont pas été suivies par les autres intervenants. Le vote devrait intervenir en fin de journée. "Volonté manifeste de certains de maquiller la réalité et d'empêcher la réalisation de la mission de contrôle parlementaire, inertie injustifiée du gouvernement face à l'esprit de laisser aller, laisser faire mis à jour par le travail parlementaire, faillite de l'autorité de tutelle dans sa mission": le chef du groupe Vincent De Wolf a donné le ton de la position du MR, rejoint par la N-VA.

Comme il l'avait fait à plusieurs reprises durant les travaux de la commission spéciale, M. De Wolf s'en est ouvertement pris à la secrétaire d'Etat Cécile Jodogne (DéFI).

Il lui a notamment reproché d'avoir poussé vers la sortie les directions administratives qui ont fortement dénoncé le peu de soutien reçu de sa part; de tenter de propulser à la tête du service un membre de son cabinet, pour une fonction dont le profil a été défini par ses collègues; et de mettre en péril les décisions prises au sein des comités de concertation en raison de la présence, selon lui irrégulière, d'un membre de son cabinet à ces réunions.

"Tout politique de bonne foi reconnaîtra que l'actuelle secrétaire d'Etat a hérité d'un OIP dont le fonctionnement et l'esprit d'entreprise étaient catastrophiques", a répliqué Serge de Patoul (DéFI), soulignant que depuis l'arrivée de Mme Jodogne, les grèves à répétition avaient pris fin.

M. de Patoul a rappelé que la réforme du SIAMU visant à mettre en place une nouvelle structure avait été initié dès 2014 par la secrétaire d'Etat, et adoptée par l'ensemble du parlement à l'exception de la N-VA. Le retard dans sa mise en oeuvre est directement lié selon lui par la difficulté des négociations avec le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA), au sujet de l'incontournable accord de coopération pour la concrétiser.

L'élu DéFi a par ailleurs tenu à rappeler que la présence légale, à titre consultatif, d'un(e) membre du cabinet au conseil de direction d'un OIP tel que le SIAMU n'était pas un cas isolé. C'est également le cas à Bruxelles Environnement.

L'ensemble des intervenants dans le débat ont souligné le professionnalisme des pompiers en intervention pour assurer la sécurité des citoyens.

Parmi les orateurs de la majorité, Julie de Groote (cdH) n'y est en outre pas allée par quatre chemins pour dire aussi que "la noblesse du métier pratiqué" n'exonérait pas du "respect des règles et de l'acceptation du contrôle de la transparence". Elle a résumé les "disgouvernances" apparues au fil des travaux de la commission sur la gestion des marchés publics à quatre: manque de transparence à l'égard des organes de contrôle; non respect des principes fondamentaux fondant une politique d'égalité hommes-femmes; défaillance de managment au sein des organes de direction; et manque de respect de l'autorité des pouvoirs de tutelle par un SIAMU fonctionnant plus comme un corps que comme une institution publique.

Plusieurs intervenants néerlandophones (CD&V, N-VA, et Groen) ont également souligné l'importance que revêtait la recommandation sur l'instauration d'un cadre linguistique stable et durable à partir du 1er juillet prochain.