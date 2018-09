C’est inédit. Pour la première fois en six ans de législature, l’échevin de l’Urbanisme Geoffroy Coomans de Brachène (MR) va s’opposer farouchement à un projet devant passer en commission de concertation de la Ville de Bruxelles, ce mardi justement. Juge et partie ? "Je suis prêt à laisser ma place de président de la commission au fonctionnaire délégué de la Région bruxelloise", assure-t-il tout de go.

De quel projet parle-t-on ici ? Du futur centre Fedasil que le fédéral, via la Régie des bâtiments, veut aménager sur le site de l’hôpital militaire des grands brûlés à Neder-Over-Heembeek. Ici, c’est la Région bruxelloise qui délivre le permis. Le projet du gouvernement fédéral, via son secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA), prévoit le réaménagement de trois bâtiments étalés sur 16.411 m2. Le site pourra accueillir 750 personnes.

"Ce centre d’accueil ouvert fera fonction de point d’arrivée unique pour les personnes souhaitant demander l’asile en Belgique" , précise le document de présentation. Dans ce centre, le demandeur d’asile passe par les deux premières phases du processus, à savoir la phase d’arrivée et de présentation et la phase d’enregistrement, durant laquelle l’identité du demandeur d’asile est constatée et ses données de base sont enregistrées. Pour les libéraux bruxellois, ce projet n’est pas acceptable.

"Nous mettrons tous les moyens légaux disponibles en notre possession pour faire avorter ce projet. S’il le faut, nous trouverons un chemin vicinal", tonnent en chœur le Premier échevin bruxellois Alain Courtois et l’échevin de l’Urbanisme Geoffroy Coomans de Brachène qui regrettent de ne pas avoir été consultés a priori par le gouvernement fédéral sur ce projet.

"Avec le parc Maximilien, le Petit Château, la Porte d’Ulysse, la Ville de Bruxelles prend déjà sa part", embraye le plus jeune des deux tandis que son aîné se demande si la Ville est plus enfoncée qu’aidée par le gouvernement fédéral sur ce dossier. "On se pose la question en tout cas", peste Alain Courtois. "Quand j’entends Theo Francken parler de Neder-Over-Heembeek pour son centre d’accueil, je dis ‘ça ne va pas ! Trop is te veel !’"

Quels arguments les deux libéraux mettent-ils sur la table ? "Ce quartier de Neder-Over-Heembeek se densifie rapidement. On a déjà construit une centaine de logements sociaux rue Bruyn (l’entrée de l’hôpital militaire, NdlR) . Ici, ajouter 750 personnes fragilisées, cela risque de faire basculer le quartier. Nous nous sommes battus pendant des années pour les Heembeekois. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on va les lâcher."

Geoffroy Coomans de Brachène propose même un autre choix : l’ancien site de l’Otan, à Haren. "Nous comprenons la pertinence de ce projet. Mais pas à Neder-Over-Heembeek. S’il doit être situé en territoire bruxellois, pourquoi ne pas choisir l’ancien site de l’Otan. Les bâtiments n’ont pas été détruits, c’est isolé et la desserte en transports en commun est bonne."

La proposition sera-t-elle entendue par le fédéral ? Réponse ce mardi en commission de concertation.