Le président du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, a fait fermer certains locaux du palais de Justice de Bruxelles en raison de la présence de champignons et de moisissures, a-t-il indiqué jeudi à l'agence Belga, confirmant une information des journaux L'Echo et De Tijd.

Il s'agit des salles qui abritent des documents des registres de l'état civil et celles contenant les pièces à conviction. Celles-ci, se trouvant dans les sous-sols du palais, ne sont plus accessibles. Luc Hennart et son collègue néerlandophone ont tous deux décidé de faire fermer plusieurs locaux dans les caves du palais de justice, en raison d'un important problème d'insalubrité.

"Des moisissures y prolifèrent et cela peut avoir un effet nocif sur la santé de nos collaborateurs", a-t-il expliqué. "Ceux-ci ont trop longtemps travaillé dans ces conditions peu agréables".

Le magistrat a donc décidé de faire fermer ces locaux, du moins tant qu'une solution n'est pas trouvée au sein du cabinet du ministre de la Justice et de la Régie des Bâtiments. Leur accès désormais impossible aura inexorablement un impact sur le bon déroulement de la justice.

Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) ainsi que Johan Vanderborght, porte-parole de la Régie des Bâtiments, ont fait savoir que les résultats des analyses de ces champignons seraient connus "peut-être en septembre".

"Une fois que les résultats sont connus, nous serons en mesure de déterminer quelles mesures doivent être prises", a précisé ce dernier.