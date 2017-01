La Régie des bâtiments cherche à réduire sa facture énergétique et, dans ce cadre, s’intéresse de près à l’incinérateur de déchets ménagers de Neder-over-Heembeek en région bruxelloise. Celui-ci propose depuis l’an dernier un système de chauffage urbain qui distribue la chaleur résiduaire issue de la production d’électricité (par vaporisation d’eau). Le Domaine royal de Laeken, tout proche et dépendant de la Régie, pourrait parfaitement se greffer à ce nouveau réseau. Non sans faire de substantielles économies, justifie une note que le ministre en charge de la Régie, Jan Jambon (N-VA), doit soumettre au conseil des ministres ce vendredi.

"L’importance et le tracé du réseau (de chauffage urbain, NdlR) lui-même dépendra des gros clients potentiels aux alentours de l’incinérateur, relève la note dont La Libre a pu prendre connaissance. Et il apparaît que le Domaine royal de Laeken répond aux conditions en termes de distance et de consommation annuelle de chaleur."

Le domaine consomme pas moins d’un million de litres de mazout par an "qu’il serait possible de substituer en partie par de la chaleur provenant directement de l’incinérateur". "L’énergie potentiellement fournie par l’incinérateur serait de 8 GW/an, soit l’équivalent de la combustion évitée de 900.000 litres de mazout par an, ou 85 % de la consommation annuelle du Domaine royal, tous bâtiments et serres inclues", précise la note de Jan Jambon.

Celle-ci chiffre aussi les coûts en chauffage du domaine : 203.000 euros en 2013, 156.000 en 2014 et 117.000 en 2015. Ces variations importantes résultent des variations du prix des énergies fossiles.

Contacté par La Libre, le porte-parole de la Régie des bâtiments n’a pas souhaité apporter d’autres précisions, dans l’attente de la réunion du conseil des ministres de vendredi. Le projet fait toutefois déjà l’objet d’un consensus. "C’est un dossier dont on parle depuis un certain temps mais rien n’est encore fixé, indique toutefois Daniel Van Lathem, directeur général de Bruxelles-Énergie. C’est une décision de long terme qui nécessite du temps."