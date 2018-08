“En comparaison avec les grandes vacances précédentes, c’est 15% de visiteurs en plus qui se sont amusés sur nos toboggans ou qui se sont rafraîchis dans notre piscine extérieure durant la canicule. De nombreux visiteurs viennent également parce qu’ils savent que le parc vit sa dernière saison et qu’après le 30 septembre Océade fermera ses portes. Jusqu’au dernier jour, nous continuerons à mettre tout en œuvre pour offrir à nos visiteurs une expérience de qualité comme nous l’avons toujours fait," explique Thierry Meeùs, administrateur délégué d’Océade.

Jamais auparavant Océade n’a réalisé un chiffre d’affaires aussi important durant les mois d’été. C’est encore plus remarquable dans la mesure où le parc n’a plus vendu d’abonnement cette année. Océade fermera ses portes définitivement fin septembre. “Avec la météo tropicale que nous avons connue, de nombreux Bruxellois (un nombre record), des Belges et des touristes étrangers ont cherché à se rafraîchir à Océade. En une seule journée, nous avons vendu jusqu’à 44% de tickets en plus. C’est du jamais vu! Si Océade avait pu continuer, nous aurions enregistré une année record” conclut Thierry Meeùs.

Sur base de son chiffre d’affaires, Océade est la troisième plus grande attraction à Bruxelles. Chaque année, le parc accueille 250.000 visiteurs dont 100.000 Bruxellois, 100.000 Wallons et Flamands ainsi que quelque 50.000 touristes étrangers.