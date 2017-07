Quelques années plus tard, dans les années 60, lors du Bruxelles du "tout-voiture", le parking 58 connait un succès important grâce à ses 580 emplacements. L'exposition universelle est loin derrière, mais le parking 58 continue à se faire un nom. En 1982, le parking est même le théâtre d'une scène de Mortelle randonnée de Claude Miller. Dans la scène finale du film, Isabelle Adjani s'empare d'une voiture et se jette à toute vitesse à travers les vitres du parking. © Printscreen Youtube

Ces dernières années, le parking connaissait aussi un succès... chez les non-conducteurs. Grâce à sa vue imprenable sur Bruxelles, le toit du parking 58, servait d'endroit paisible pour passer une belle soirée calme dans le centre de Bruxelles. © Isabelle Delarouzée

Une fermeture... sans inquiétude selon la Ville

En plus de la nostalgie, la fermeture du parking 58 crée de l'inquiétude chez les navetteurs qui y avaient leurs habitudes. Les commerçants et restaurateurs du coin craignent aussi une baisse d'affluence... balayée d'un revers de la main par Interparking et la Ville de Bruxelles. Près de 13 parkings pour un total de 6.000 places sont toujours accessibles dans le centre de Bruxelles, explique la ville sur son site internet.

Et puis, pour la ville, ces travaux qui s'annoncent sont pour un mieux. Le parking 58 abritera en 2021 le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles, qui se trouve actuellement à quelques mètres de là sur la place De Brouckère. Ce centre nommé "Brucity" que Bruxelles veut transparent, fluide et peu gourmand en énergie accueillera 1500 employés... et 600 places de parking.