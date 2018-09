Le piéton qui a été frappé dimanche soir à Saint-Josse-ten-Noode lors d'une altercation avec un automobiliste, a pu quitter l'hôpital mercredi, indique jeudi le parquet de Bruxelles.

L'homme de 32 ans a vraisemblablement été frappé par un automobiliste qui à son tour, a été agressé par un autre individu. L'identité de ce dernier n'est pas encore connue.

Nous vous avions partagés une vidéo de l'incident. Selon le parquet, l'incident s'est produit dimanche soir vers 19h30 dans la rue Linné à Saint-Josse-ten-Noode. K., un automobiliste âgé de 44 ans, y aurait circulé à vive allure et I., la victime, lui aurait signalé qu'il avait failli renverser sa femme et son enfant. K. serait alors sorti de son véhicule et aurait donné un coup de tête à I., le laissant inconscient. Des témoins s'en sont ensuite pris à K., qui a reçu des coups d'au moins un homme. L'identité de ce dernier demeure inconnue.

K. et I. ont été emmenés à l'hôpital. K. a entre-temps reçu une convocation de la police pour être entendu ultérieurement. Quant à I., il est resté de dimanche soir à mardi en soins intensifs et a quitté l'hôpital mercredi. D'après les premiers éléments de l'enquête, il souffre d'une commotion cérébrale.