Le PTB veut un retour aux loyers de 2004 à Bruxelles

Bruxelles

L’an passé, les quatre députés du parti d’extrême-gauche présents au sein de l’hémicycle bruxellois ont fait du maintien de la collecte bihebdomadaire des sacs-poubelle blancs leur cheval de bataille. En cette rentrée, le président du PTB bruxellois Dirk De Block évoque les prochains combats à mener.

L’an dernier, vous étiez obsédés par le dossier poubelles.

"Nous n’avons pas lâché. Nous avons informé et mobilisé les gens à plusieurs reprises. Nous avons pesé dans le débat et nous sommes très contents du résultat. Les deux collectes par semaine sont maintenues et les sacs bleus et jaunes seront ramassés chaque semaine. Nous resterons attentifs et vigilants mais cela nous motive en tout cas pour les prochains combats."

Quel sera votre nouveau cheval de bataille?

"L’encadrement des loyers car c’est l’une des priorités des habitants selon l’enquête préélectorale que nous avions menée auprès de 6.000 Bruxellois. Cela fait maintenant 15 à 20 ans que les prix montent. Depuis 2004, les loyers ont augmenté de 20% si l’on tient compte des revenus. Pour beaucoup de familles, le loyer représente plus de la moitié de leurs revenus. Or, les organisations qui se battent pour le droit au logement estiment que cela ne doit pas dépasser 30%. On est loin du compte."

Le PTB et Ecolo ont déjà plaidé avec force au Parlement pour l’encadrement des loyers, sans succès… Que faire de plus ?

"Outre notre proposition d’ordonnance, nous allons informer la population comme nous l’avons fait avec le plan Laanan. On a lancé une pétition et on compte récolter 10.000 signatures. Nous allons user du nouveau droit de pétition au Parlement bruxellois. Vous pouvez être sûrs qu’on fera vivre ce débat dans la population et que la majorité devra répondre et ne pourra plus se contenter de brandir une grille indicative des loyers."

Comment expliquez-vous ce blocage alors que la mesure faisait initialement partie du programme du PS ?

"Ils ont choisi leur camp entre une minorité de multipropriétaires qui font du lobbying et les Bruxellois. La moitié du marché bruxellois est dans les mains de propriétaires qui possèdent plus de dix maisons. Le gouvernement organise son impuissance et prétend ne pas pouvoir agir sur le marché. C’est faux puisque d’autres villes l’ont déjà fait comme Amsterdam, Vienne, Paris, Berlin. Ils ont repris les rênes du marché en disant stop aux loyers excessifs et en investissant dans le logement social."

Comment s’exercerait votre réglementation et pour quels résultats ?

"Notre ordonnance fonctionne sur base d’une grille de loyers objectivés selon la qualité et la taille du logement, le nombre de chambres, le quartier, l’accessibilité. Si le loyer réel dépasse le loyer de référence, un locataire pourra aller chez le juge de paix. Réalisée à Paris et Berlin, cette démarche a permis de faire baisser les prix. On voudrait retourner aux prix de 2004. Cela représenterait 150€ de loyer en moins en moyenne pour des appartements d’une à deux chambres. On redonnerait du pouvoir d’achat aux familles pour faire revivre l’économie locale plutôt que de faire disparaître cet argent dans les poches de quelques multibailleurs."

Le PTB veut créer du logement social. Mais Bruxelles a aussi besoin d’une classe moyenne, sa source de revenus principale.

"L’idée que le logement social ou public soit limité aux gens les plus pauvres est une conception en décalage avec la réalité d’autres villes comme Vienne où 60 % du marché est disponible à des prix sociaux. Quand le logement public devient accessible à une plus grande partie de la population, cela génère aussi des revenus en loyers que l’on peut réinvestir. Actuellement, le public ne gère que la partie déficitaire et laisse au privé la part la plus juteuse. Soyons ambitieux : comment se fait-il qu’une ville comme Vienne construise 5.000 logements par an et qu’à Bruxelles la moyenne tourne autour de 150 ? Et quand on a des surfaces publiques ou semi-publiques comme Tour&Taxis ou Josaphat, on les cède au privé et puis on se plaint de ne plus avoir d’espace. Je le disais, le gouvernement organise son impuissance…"

Vous êtes également favorables à une fiscalité immobilière progressive.

"À l’image de notre taxe des millionnaires, il faudrait que le taux d’imposition du PRI pour les propriétaires qui détiennent des dizaines de biens soit plus élevé que pour les petits propriétaires."

Réduire la part du privé dans les homes

Le PTB déposera bientôt une proposition d’ordonnance visant à limiter à 50 % la part du privé dans le secteur des maisons de repos. "Le gouvernement organise son impuissance dans ce domaine aussi. En 1999, il y avait plus de maisons de repos publiques que privées. Aujourd’hui, c’est l’inverse avec 63 % du marché aux mains du privé. C’est un problème puisque la qualité de l’encadrement dans le privé est moindre que dans le public. Dans le privé, nos parents et grands-parents se font mettre au lit à 18h parce que le personnel n’est plus assez nombreux après cette heure. C’est une honte !", dénonce Dirk De Block. Le président du PTB plaide aussi pour que l’on impose un taux de personnel suffisamment élevé aux maisons de repos. "Veut-on que nos aînés soient un terrain de chasse pour les dividendes de grands groupes comme Orpea qui a reversé 40 millions d’euros à ses actionnaires ou estime-t-on qu’ils méritent une fin digne après toute une vie de travail ? C’est un choix de société à faire."

"Ne pas limiter la semaine des 4 jours à certains profils !"

Le PTB se dit satisfait de savoir que le ministre bruxellois de l’Emploi Didier Gosuin (Défi) étudie la manière d’instaurer la semaine des quatre jours au sein de l’Agence Bruxelles-Propreté (ABP). "Didier Gosuin en parle mais aussi Emir Kir à Saint-Josse. L’idée fait son chemin alors que certains considéraient il n’y a pas si longtemps que c’était une idée ‘yaka’du PTB", déclare Dirk De Block qui estime toutefois que la mesure ne doit pas être limitée à certains profils. "Ce n’est pas quelque chose qui doit être réservé aux travailleurs les plus âgés ou à ceux qui exercent des métiers les plus pénibles. Tout le monde peut vouloir plus de temps, pour s’occuper de ses enfants par exemple. Dans une ville ou tant de jeunes cherchent un emploi, ce serait bête de se limiter à ça !"