Élue Delta d’or en 2014, la table de Christophe Durieux et son épouse Eve Renaud tutoie les sommets de la gastronomie.

Ce Delta d’or attribué en 2014 au Rabassier a eu le don de nous attirer. Une bonne pioche comme on dit tant nous avons été subjugués par la cuisine façonnée aux yeux de la salle par le chef Christophe Durieux qui, s’il n’a pas (encore) obtenu d’étoile, mérite amplement sa place dans le gotha des chefs œuvrant dans la capitale.

Ce véritable passionné de cuisine voue une admiration particulière pour la truffe. Un mets d’exception qui en dit déjà long sur la qualité de l’assiette qui sort de ses fourneaux. Cette élégance, on la retrouve dans le service assuré par son épouse, parfaite dans son véritable rôle de guide tout au long du repas.

Si la truffe est à l’honneur, elle ne résume bien entendu pas la sélection des produits, toujours fins et de saisons, que choisit le chef pour élaborer son menu. Sa créativité et ses associations parfois osées sont un régal et une explosion de saveurs à chaque bouchée. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à élever le Rabassier au rang de meilleure table de Bruxelles.

La salle, petite mais pas exiguë, renforce encore le moment de communion avec le chef et ses assiettes. Précisément, revenons-en au menu. Les entrées sont proposées entre 28 € (Homard mi fumé, "Belgium Gold Avruga" glacé Pickels de carottes, Poire à cru) et 34 € (Escalope de foie gras d’oie poêlée, macaroni aux truffes noires, jus de canard au vinaigre de prunes) tandis qu’en plat, entre terre et mer il y a le choix avec ce homard entier grillé minute au thym citronné (62 €), ce filet pur de Cerf au sautoir Crémeux de panais, airelles, betterave Poivrade&fond de gibier truffé (49,50 €) ou encore cet authentique canard Colvert en fine tourte épinards, truffe noire, airelles, bordelaise au jus de Colvert (48,50 €). À 65 €, le menu dégustation et ses 8 services vaut à lui seul le détour.

Un peu cher diront certains, mais les avis changent une fois la dégustation terminée. Assurément un coup de cœur pour clore l’année en beauté.