Depuis près d’un an maintenant (ouverture: avril 2016), l’Humphrey distille aux papilles bruxelloises sa cuisine raffinée, varié et créative. Tapi dans la rue Saint-Laurent, voisin du magasin label Pias et à 50 mètres du Musée belge de la Bande dessinée, l’Humphrey ne ressort pas au premier regard. À l’instar d’une perle au fond d’une coquille d’huître, cet endroit est pourtant un joyau à découvrir.

En liminaire, mieux vaut prévenir, le restaurant est relativement cher, mais le prix demandé est juste tant l’adresse regorge de qualités. Déjà l’ergonomie de la pièce vaut le détour, la cuisine coupe la salle en deux et les grandes vitres donnent éclairent un design sobre aux peintures sombres.

Le service est soigné, le personnel est vraiment aux petits soins, créant une ambiance particulièrement détendue, les clients n’hésitant pas à scruter du coin de l’œil les choix effectués par le voisin. Car un des gros point fort, il faut l’avouer, tous les plats que nous avons vu passer en salle avaient l’air succulents.