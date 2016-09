Le squat La Voix des Sans-Papiers ferme

Bruxelles

Ils sont au moins une centaine, sans papiers et demandeurs d’asile, à s’installer, fin juin 2014, dans une ancienne maison de repos située boulevard Léopold II. À l’époque, ces nouveaux occupants, majoritairement issus de pays d’Afrique subsaharienne, revendiquent une occupation politique, exigeant notamment une régularisation massive en Belgique. Le squat La Voix des Sans-Papiers était né. Deux ans plus tard, la commune a décidé de mettre un terme à l’occupation, faisant savoir que le bâtiment était devenu insalubre et dangereux.

"Ma fille est à l’école aujourd’hui, où elle a d’ailleurs de très bons points ! Mais elle était stressée ce matin. Ce n’est vraiment pas facile. On ne sait pas où on sera la semaine prochaine", explique Fatiha. Cette Algérienne de 53 ans, qui vit depuis deux ans dans le squat avec ses deux enfants, Ghizlène (13 ans) et Oussama (22 ans), et sa petite fille de 3 ans, ne cache pas ce vendredi matin son inquiétude. La commune lui a demandé, à elle comme aux autres sans-papiers, de quitter le bâtiment d’ici jeudi prochain. Au total, près de 150 personnes, dont une trentaine de femmes et un certain nombre d’enfants seraient ainsi concernés selon Abou Bakr, le représentant de La Voix des Sans-Papiers.

Inquiétude et colère dominaient ce vendredi du côté des sans-papiers, mais aussi des représentants CSC et FGTB présents, qui dénonçaient ainsi une expulsion politique. "Il y avait moyen de maintenir le bâtiment salubre, moyennant quelques adaptations", assurait ainsi le secrétaire général de la FGTB, Jean-François Tamellini. "Certains d’entre nous travaillent, depuis parfois 10 ans, dans l’illégalité et sans droits. Aujourd’hui, on nous met à la rue. On n’a pas de solution de relogement", soulignait, quant à lui, Abou Bakr.

Du côté de la commune, on explique que la situation n’était plus du tout tenable. "La situation s’est considérablement détériorée, depuis le début de l’occupation, du fait du défaut persistant d’entretien des lieux et de sa suroccupation précaire depuis deux ans", lit-on ainsi, dans son rapport d’expertise. Le CPAS s’est engagé, lui, à trouver une solution pour aider à reloger les femmes et les enfants.