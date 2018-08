Un événement peu banal s’est produit ce dimanche vers 16h30 sur le canal de Bruxelles, à hauteur du pont Van Praet. Le Waterbus, ce bateau bien connu des Bruxellois qui navigue sur le canal, a heurté le quai à hauteur du pont Van Praet.

L’accident a manifestement surpris et inquiété puisque les services de secours de Bruxelles ont été appelés sur place par des personnes ayant assisté à l’incident. "On a reçu plusieurs appels dimanche en fin d’après-midi pour le Waterbus. C’est vrai que ce n’est pas banal. Les gens qui nous ont appelés étaient dans l’inquiétude", explique le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Durieuw.

D’après les services de secours, l’incident est dû à une panne au niveau du bateau. Une information qui a été confirmée ce lundi du côté du Waterbus qui précise : "C’est le volant qui s’est bloqué. Par conséquent, le capitaine du bateau a appelé les pompiers et la police."

L’incident aura mis le navire à l’arrêt durant une heure, toujours selon les informations communiquées par le Waterbus. C’est le système de réserve du bateau qui a permis de repartir selon les pompiers de Bruxelles et leur porte-parole, Walter Durieuw : "Le bateau a cogné à plusieurs reprises le quai avant de réussir à se mettre sur le côté. Il circulait en direction de Vilvorde. Le système de secours a permis de relancer le bateau qui était en panne."

La collision avec le quai n’a pas fait de blessés. Il n’y a pas eu de soucis avec le bateau non plus après l’incident qui était inédit, comme on l’explique du côté du Waterbus : "C’est la première fois que quelque chose comme cela se produit."

Pour rappel, le Waterbus naviguera jusqu’à la fin du mois d’octobre et la clôture de sa saison. Ce moyen de transport maritime permet de rejoindre Bruxelles à Vilvorde grâce aux arrêts connectés aux transports en commun classiques.